Përdoruesit e Venmo raportojnë ndërprerjet dhe çështjet e pagesave

Mijëra përdorues të Venmo kohët e fundit kanë përjetuar probleme me aplikacionin, duke përfshirë probleme me pagesat dhe transfertat e fondeve. Raportimet për këto probleme arritën kulmin rreth orës 10.30:XNUMX të mëngjesit të sotëm, me shumë përdorues që ankoheshin se aplikacioni nuk po funksiononte siç duhet dhe se pagesat nuk po kryheshin. Venmo nuk e ka trajtuar zyrtarisht këtë çështje ose nuk ka dhënë ndonjë përditësim në mediat sociale.

Përdoruesit kanë përdorur platforma si Twitter për të shprehur zhgënjimet e tyre me Venmo. Disa individë kanë raportuar se bilancet e tyre në aplikacion nuk po përditësohen, duke shkaktuar konfuzion dhe shqetësim. Të tjerë janë ankuar se nuk mund të kenë akses në paratë e tyre, duke rezultuar në bezdi si udhëtime të kota në dyqan. Shërbimi ndaj klientit Venmo ka qenë i vështirë për t'u arritur, duke e përkeqësuar zhgënjimin.

Ndërsa numri i raporteve për Downdetector ka qenë në rënie, me rreth 400 të mbetura në këtë kohë, çështjet duket se janë zgjidhur për shumicën e përdoruesve. Sidoqoftë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka pasur asnjë konfirmim apo deklaratë zyrtare nga Venmo në lidhje me ndërprerjen.

Harta e ndërprerjeve të Amerikës së Veriut e ofruar nga Downdetector tregon se zonat më të prekura janë të shpërndara në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, një grafik që përfaqëson çështjet e raportuara brenda orës së kaluar tregon një tendencë në rritje.

Si përfundim, përdoruesit e Venmo kanë përjetuar ndërprerje në shërbim, duke përfshirë dështimet e pagesave dhe keqfunksionimet e aplikacioneve. Shumë prej tyre kanë shprehur ankesat e tyre në platforma të ndryshme, duke kërkuar ndihmë dhe zgjidhje. Venmo nuk ka dhënë ende ndonjë shpjegim apo përditësim zyrtar në lidhje me situatën.

