FiiO lëshon KB3: Një tastierë me një DAC të integruar dhe përforcues kufjesh

FiiO, një markë e njohur audio, ka zbuluar inovacionin e saj më të fundit: KB3, një tastierë mekanike e pajisur me një konvertues të integruar dixhital në analog (DAC) dhe përforcues kufjesh. KB3 synon t'u sigurojë përdoruesve një përvojë superiore audio në krahasim me foletë tradicionale të kufjeve 3.5 mm që gjenden në kompjuterë desktop dhe laptopë.

Duke integruar DAC dhe përforcuesin e kufjeve direkt në tastierë, FiiO eliminon nevojën për pajisje të veçanta që rrëmojnë hapësirën e punës. Kjo do të thotë se nuk do të ngatërrohen më kabllot e kufjeve ose DAC dhe amplifikatorët e jashtëm shtesë. Me ekspertizën e FiiO në teknologjinë audio, KB3 premton performancë tingulli me cilësi të lartë.

Specifikimet audio të KB3 janë mbresëlënëse. Ai përmban DAC të dyfishtë Cirrus Logic CS43131, që mbështesin formatet audio deri në 32-bit/384kHz dhe DSD256. Përveç folesë standarde të kufjeve 3.5 mm, tastiera ofron gjithashtu një dalje të balancuar 4.4 mm, duke ofruar më shumë opsione për lidhjen audio. Sipas Tom's Hardware, aftësitë audio të përforcuesit të kufjeve KA3 të rivalit të KB80, 13 dollarë, FiiO.

Vetë tastiera krenohet me veçori të jashtëzakonshme përveç aftësisë së saj audio. Është montuar në copë litari dhe përmban çelësa me ndërrim të nxehtë, duke lejuar zëvendësimin e lehtë të çelësit pa saldim. KB3 është i pajtueshëm me sistemet Mac dhe Windows dhe mbështet ndriçimin RGB. Ai gjithashtu mbështet softuerin popullor të konfigurimit VIA, duke përmirësuar opsionet e personalizimit. Paraqitja kompakte prej 75 përqind, që i ngjan tastierës së laptopit, e shton më tej tërheqjen e saj. Për më tepër, një çelës i kontrollit të volumit ndodhet në këndin e sipërm djathtas të tastierës.

Ndërsa integrimi i një fole kufjesh në një tastierë nuk është krejtësisht i ri, qasja e FiiO trajton çështjet e mundshme me ndërhyrjen audio duke përdorur një DAC të integruar për të kthyer sinjalin audio dixhital nga kompjuteri. Kjo qasje është e ngjashme me Moondrop Dash, një tjetër tastierë e fundit me një fole kufjesh të integruar.

KB3 është në dispozicion për blerje në AliExpress. Klientët mund të zgjedhin midis një opsioni barebones pa ndërprerës ose kapëse çelësash për 129.99 dollarë ose një modeli plotësisht të montuar për 149.99 dollarë. FiiO ofron gjithashtu një version me valë të tastierës, me çmim 129.99 dollarë për modelin e montuar plotësisht, por këtij varianti i mungojnë veçoritë inovative audio të pranishme në versionin me tela.

FAQ:

1. Çfarë e bën unik FiiO KB3?

FiiO KB3 dallohet për shkak të integrimit të tij të një DAC të integruar dhe përforcues kufjesh, duke ofruar cilësi të përmirësuar të audios në krahasim me foletë standarde të kufjeve 3.5 mm.

2. Cilat janë specifikimet audio të KB3?

KB3 përmban DAC të dyfishtë Cirrus Logic CS43131, që mbështesin formatet audio deri në 32-bit/384kHz dhe DSD256.

3. A mund të personalizohet KB3?

Po, KB3 mbështet ndriçimin RGB dhe është në përputhje me softuerin popullor të konfigurimit VIA, duke lejuar opsionet e personalizimit.

4. A disponohet KB3 si tastierë me valë?

Po, FiiO ofron një version me valë të KB3, por ai nuk përfshin veçoritë inovative audio që gjenden në versionin me tela.