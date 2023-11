Ekran i ri i lojërave mini LED nga AOC: Cilësi e pamposhtur me një çmim të pamposhtur

By

Po kërkoni një monitor Mini LED të nivelit të lartë me një çmim të volitshëm? Mos kërkoni më tej. AOC sapo ka lançuar ekranin e tyre të fundit të lojrave, Q27G3XMN, dhe tashmë ka pushtuar tregun. Me një çmim prej vetëm 249.99 dollarë në Amazon, ky monitor 27 inç 1440P ofron vlerë të jashtëzakonshme për paratë.

Ajo që e veçon Q27G3XMN nga konkurrentët e tij është teknologjia e dritës së prapme Mini LED. Ndryshe nga ekranet tradicionale LCD, monitorët Mini LED përdorin LED më të vogla që janë të paketuara më dendur, duke rezultuar në shkëlqim të lartë dhe nivele të zeza. Në fakt, ekrani Mini LED i AOC rivalizon cilësinë e imazhit të monitorëve OLED, të cilët janë të njohur për performancën e tyre të pamposhtur vizuale.

Duke shfaqur certifikimin DisplayHDR 1000, Q27G3XMN krenohet me 336 zona individuale të errësimit. Këto zona mund të manipulohen për të arritur të zeza intensive, duke lejuar përmbajtje mahnitëse me rreze të lartë dinamike. Për më tepër, AOC ka siguruar që ekrani të mbulojë 134% të gamës së ngjyrave sRGB, duke ofruar ngjyra të gjalla dhe të sakta menjëherë nga kutia falë kalibrimit të ngjyrave në fabrikë.

Lojtarët do të jenë të kënaqur me specifikimet mbresëlënëse të Q27G3XMN. Me një shpejtësi rifreskimi të shpejtë 180 Hz, teknologjinë e sinkronizimit përshtatës (megjithëse FreeSync nuk përmendet në mënyrë eksplicite) dhe modalitetin e vonesës së hyrjes së ulët të AOC, ky monitor përmbush të gjitha pritshmëritë e lojtarëve konkurrues. Për më tepër, ai mbështet një ritëm më të ulët të rifreskimit prej 120 Hz, i përsosur për lojërat e konsolës në konsolat më të fundit Sony dhe Microsoft.

Duke marrë parasysh specifikimet dhe teknologjinë më të fundit Mini LED, mund të prisni që Q27G3XMN të ketë një çmim të lartë. Megjithatë, bazuar në hulumtimin tonë, monitori i AOC është dukshëm më i përballueshëm se sa konkurrentët e tij. Megjithëse nuk mundëm të gjenim çmimin e sugjeruar me pakicë të prodhuesit me bazë në SHBA, burimet sugjerojnë se është afërsisht 400 dollarë. Me një çmim aktual promocional prej 249.99 dollarë, nuk ka dyshim se ky monitor ofron vlerë të jashtëzakonshme.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është teknologjia Mini LED?

Përgjigje: Teknologjia mini LED përdor LED më të vogla dhe më të dendura në sistemin e ndriçimit të pasmë të një ekrani, duke rezultuar në përmirësim të ndriçimit dhe niveleve të zeza.

Pyetje: Çfarë është certifikimi DisplayHDR 1000?

Përgjigje: Certifikimi i DisplayHDR 1000 është një standard i lartë për ekranet që konfirmon aftësinë e tyre për të prodhuar përmbajtje mahnitëse me rreze të lartë dinamike me kontrast të shkëlqyer dhe saktësi ngjyrash.

Pyetje: A e mbështet AOC Q27G3XMN FreeSync?

Përgjigje: Megjithëse nuk është thënë në mënyrë eksplicite, monitori përmban teknologjinë e sinkronizimit adaptiv, e cila është e pajtueshme me FreeSync.

Pyetje: A është Q27G3XMN i përshtatshëm për lojëra me tastierë?

Përgjigje: Po, monitori mbështet një ritëm rifreskimi prej 120 Hz, duke e bërë atë ideal për lojëra në konzolat më të fundit Sony dhe Microsoft.