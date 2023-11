Maingear zbulon stacione pune të fuqishme të parandërtuara për profesionistët

Maingear, një ndërtues kryesor i kompjuterave me porosi, sapo ka lançuar serinë e re Pro WS, një grup sistemesh të parandërtuara të nivelit të lartë të krijuar posaçërisht për profesionistë në industri të ndryshme. Me fokus në ofrimin e performancës superiore, këto stacione pune synojnë zhvilluesit e lojërave, redaktuesit e fotografive, dizajnerët grafikë, videografët, artistët e interpretimit 3D, prodhuesit e muzikës, inxhinierët CAD, shkencëtarët e të dhënave dhe zhvilluesit e AI/Machine Learning.

Seria Pro WS ofron tre opsione të ndryshme të stacioneve të punës që mund të personalizohen për të përmbushur nevojat individuale. Një veçori e spikatur është përputhshmëria me CPU-të e lëshuar së fundmi Threadripper 7000, duke u dhënë përdoruesve akses në fuqinë e përpunimit të fundit.

Opsioni i nivelit fillestar, Pro WS, vjen në një dizajn standard të mesit të kullës me shasinë veriore të kullës së mesme të Fractal Design. Panelet e tij elegante me përfundim prej druri në pjesën e përparme ofrojnë një prekje elegante. Pro WS mund të pajiset me CPU-të më të fundit Intel Core ose AMD Ryzen dhe GPU të dyfishtë Nvidia RTX 6000, duke siguruar performancë të jashtëzakonshme grafike. Ftohja trajtohet me mjeshtëri nga Noctua, dhe opsionet e memories shkojnë deri në 128 GB DDR5. Zgjedhjet e ruajtjes përbëhen nga SSD Samsung 990 NVMe ose Seagate IronWolf HDD, me një gamë të gjerë kapacitetesh të disponueshme. Pro WS gjithashtu krenohet me një furnizim me energji 1600W dhe ofron opsione të shumta të sistemit operativ.

Për ata që kërkojnë edhe më shumë energji, Maingear ofron stacionet e punës Pro WS Max dhe Pro RS. Pro WS Max, i përfshirë në shasinë e gjerë Define 7 XL, ofron aftësi ekstreme të performancës. Pro RS, me një faktor të formës së montimit 4U, është ndërtuar në shasinë Silverstone RM44, duke ofruar opsione të zgjeruara zgjerimi.

Të dy stacionet e punës Pro WS Max dhe Pro RS mbështesin një gamë të gjerë CPU, duke përfshirë Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper dhe AMD Ryzen Threadripper Pro, për fuqi përpunuese pa kompromis. Këto stacione pune ofrojnë gjithashtu aftësi të jashtëzakonshme grafike, duke akomoduar shumë GPU Nvidia A4000, A5000 ose RTX 6000. Zgjidhjet ftohëse nga Noctua sigurojnë termike efikase dhe kapaciteti i memories mund të arrijë deri në 256 GB DDR5 mbresëlënëse. Opsionet e ruajtjes pasqyrojnë ato të Pro WS, dhe stacionet e punës vijnë me të njëjtat PSU 1600W dhe zgjedhje të sistemit operativ.

Ndërsa detajet e çmimeve për serinë Pro WS nuk janë publikuar ende, Maingear ofron një konfigurues në faqen e tij zyrtare, duke i lejuar përdoruesit të personalizojnë stacionet e tyre të punës sipas preferencave dhe kërkesave të tyre.

FAQs

1. A mund t'i personalizoj komponentët në stacionet e punës të Maingear's Pro WS?

Po, Maingear ofron opsione personalizimi për serinë e tij Pro WS. Përdoruesit mund të zgjedhin CPU-në e tyre të preferuar, GPU-në, kapacitetin e memories, zgjidhjen e ruajtjes dhe sistemin operativ.

2. Cili është mbulimi i garancisë për stacionet e punës të Maingear's Pro WS?

Stacionet e punës Pro WS vijnë me një garanci standarde 2-vjeçare të Pro Solutions. Përdoruesit kanë gjithashtu mundësinë për të përmirësuar në një garanci 3-vjeçare për mbulim të zgjatur.

3. A janë këto stacione pune të përshtatshme për profesionistët në të gjitha industritë?

Po, seria Pro WS është projektuar për t'u kujdesur për profesionistët në industri të ndryshme, duke përfshirë zhvillimin e lojërave, redaktimin e fotografive, dizajnin grafik, videografinë, interpretimin 3D, prodhimin e muzikës, inxhinierinë CAD, shkencën e të dhënave dhe zhvillimin e AI/Makines Learning.

4. Si mund të blej një stacion pune Maingear Pro WS?

Stacionet e punës të Maingear's Pro WS mund të blihen direkt nga faqja zyrtare e internetit e Maingear. Përdoruesit mund të përdorin konfiguruesin për të personalizuar stacionet e tyre të punës përpara se të bëjnë një blerje.