Ndikimi i ndëshkimit në sjelljen e nxënësve: Largimi nga qasjet tradicionale

Në një mjedis klase, ndëshkimi është një temë që lind shpesh në mesin e studentëve. Megjithatë, vendi i tij në arsim është shumë i diskutueshëm, veçanërisht pasi ai mezi gjendet në udhëzimet e përcaktuara nga Bordi Kombëtar i Mirëqenies Arsimore. Termi i preferuar në këto udhëzime është "sanksion", i cili përfshin një sërë konotacionesh, duke përfshirë ndërhyrjet pozitive dhe stimujt. Fryma e vërtetë e këtyre udhëzimeve, të cilat theksojnë një marrëdhënie të respektueshme reciproke nxënës-mësues, duhet t'i kushtohet vëmendje dhe promovimit më të madh në shkolla.

Përgjegjësia për krijimin dhe mbajtjen e një marrëdhënieje pozitive ndërmjet nxënësve dhe mësuesve është kryesisht tek të rriturit. Është thelbësore që edukatorët të përcjellin mesazhe të përgjegjësisë, llogaridhënies, agjencisë, pasojave dhe shpërblimeve dhe të largohen nga masat ndëshkuese. Ndëshkimi gjatë viteve të formimit të një fëmije mund të ketë një ndikim të qëndrueshëm në ndjenjën e tyre të vetëvlerësimit dhe perceptimit të pritshmërive të të tjerëve.

Damien Quinn, një ish-shkelës dhe avokat frymëzues për ata me rekorde kriminale, thekson efektet e qëndrueshme të dënimit formal. Shumë individë me bindje besojnë se e kaluara e tyre do t'i pengojë ata të sigurojnë mundësi, duke treguar stigmën që lidhet me ndëshkimin. Si edukatorë, synimi ynë është t'i drejtojmë studentët drejt rrugëve që i mbajnë ata larg sistemit të drejtësisë penale. Megjithatë, është thelbësore të kemi parasysh rolin e mundshëm të dënimit në jetën e të rinjve përtej shërbimit të burgut.

Prindërit mund të transmetojnë pa dashje besimet rreth ndëshkimit që i kanë trashëguar nga edukimi i tyre, duke çuar në ide të rrënjosura të padobishme për meritimin e ndëshkimit. Ndërsa ligji ndalon ndëshkimin trupor të fëmijëve, është naive të supozohet se ai nuk ekziston më në asnjë shtëpi. Në vend të normalizimit të ndëshkimit, edukatorët duhet të përpiqen të përforcojnë qasjet alternative dhe të nxisin kuriozitetin për arsyet themelore të sjelljes së një studenti.

Në klasë, adoptimi i një qasjeje më të dhembshur dhe më të kuptueshme për menaxhimin e sjelljes mund të jetë transformues. Duke përdorur tre fjalë të thjeshta – ndihmë, mbështetje dhe kupto – edukatorët mund të krijojnë një mjedis ku nxënësit ndihen të sigurt dhe të mbështetur. Këto fjalë kanë peshë të jashtëzakonshme dhe janë dëshmuar të jenë shumë efektive në shmangien e konfliktit. Duke u larguar nga ndëshkimi dhe duke përqafuar ndërhyrje pozitive, edukatorët mund të krijojnë një përvojë mësimore më të shëndetshme dhe më të favorshme për studentët e tyre.

