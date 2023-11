Paketa e re Wahoo Kickr Core: Trajner inteligjent i përballueshëm me vlerë të shtuar

Wahoo Fitness sapo ka bërë një njoftim emocionues për entuziastët e çiklizmit. Ata jo vetëm që kanë ulur çmimin e trajnerit inteligjent Wahoo Kickr Core, por kanë përfshirë edhe një kasetë të parainstaluar me një zgjedhje prej opsioneve të shpejtësisë 8/9/10/11/12. Kjo paketë vjen gjithashtu me një anëtarësim kompliment njëvjeçar në platformën popullore të trajnimit virtual, Zwift. Këto ndryshime u ofrojnë çiklistëve një mundësi më të përballueshme dhe më të përshtatshme për të përmirësuar përvojën e tyre të stërvitjes në ambiente të mbyllura.

Trajneri inteligjent Wahoo Kickr Core, i prezantuar në vitin 2018, ka qenë një opsion i besueshëm dhe me kosto efektive për çiklistët. E vetmja pengesë ishte mungesa e një kasete të parainstaluar, ndryshe nga homologu i saj, trajneri inteligjent Kickr. Megjithatë, me paketën e re Wahoo Kickr Core, përdoruesit mund të shijojnë komoditetin e një kasete të parainstaluar dhe një anëtarësim njëvjeçar në Zwift, të gjitha me një çmim të reduktuar. Kjo ofertë paketimi është e para për Wahoo Fitness, me qendër në Atlanta, Georgia.

Përveç paketës, çmimi i pajisjes së pavarur Wahoo Kickr Core është ulur gjithashtu për të përputhur me koston e trajnerit inteligjent Zwift Hub One. Sidoqoftë, klientët që blejnë Kickr Core nga një dyqan lokal biçikletash ose dyqan me tulla dhe llaç, do të kenë mundësinë të përfitojnë nga një anëtarësim me zbritje njëvjeçare në Zwift me 99.99 dollarë.

Ndërprerja e trajnerit inteligjent klasik Zwift Hub, i cili ofronte një kasetë me shumë shpejtësi, do të thotë që Zwift Hub One është tani i vetmi trajner inteligjent i markës Zwift në dispozicion. Megjithëse Zwift Hub One vjen me një çelës të vetëm dhe zhvendosje virtuale brenda aplikacionit, Wahoo Kickr Core ofron një përvojë më tradicionale, duke i lejuar përdoruesit të përdorin kasetën e tyre të biçikletës dhe të përdorin sistemin e lëvizjes së biçikletës për të ndërruar marshet.

Me këto përditësime, çiklistët kanë dy mundësi të shkëlqyera për të zgjedhur. Zwift Hub One është ideal për ata që përdorin kryesisht Zwift ose preferojnë një konfigurim më të thjeshtë, ndërsa Wahoo Kickr Core ofron më shumë shkathtësi dhe integrim me ekosistemin e aksesorëve Wahoo.

Për ta bërë Zwift më të aksesueshëm, platforma ka prezantuar një opsion abonimi me zbritje për një vit me çmim 149.99 dollarë. Kjo përfaqëson një kursim të konsiderueshëm prej 29.89 dollarë në krahasim me një abonim mujor. Abonentët ekzistues mujor mund të kalojnë lehtësisht në një anëtarësim vjetor duke anuluar abonimin e tyre aktual dhe duke u abonuar në faqen e internetit të Zwift.

Pakoja e re Wahoo Kickr Core dhe opsioni i abonimit me zbritje njëvjeçare në Zwift sjellin vlerë të shtuar dhe përballueshmëri për entuziastët e çiklizmit në ambiente të mbyllura. Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për një zgjidhje gjithëpërfshirëse të zgjuar të trajnerit ose një përvojë trajnimi virtuale pa probleme, këto oferta plotësojnë një sërë nevojash dhe preferencash.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është përfshirë në Wahoo Kickr Core Bundle?

Pako Wahoo Kickr Core përfshin trainerin inteligjent Wahoo Kickr Core me një kasetë të parainstaluar (opsionet e shpejtësisë 8/9/10/11/12) dhe një anëtarësim njëvjeçar në Zwift.

2. A mund ta blej Wahoo Kickr Core pa kasetë?

Po, Wahoo Kickr Core mund të blihet veçmas pa kasetë. Çmimi i tij është ulur për të përputhur me koston e trajnerit inteligjent Zwift Hub One.

3. Cilat janë ndryshimet midis Zwift Hub One dhe Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One vjen me një çelës të vetëm dhe ndërrim virtual brenda aplikacionit Zwift, ndërsa Wahoo Kickr Core kërkon një kasetë standarde të biçikletës dhe përdor sistemin e lëvizjes së biçikletës për ndërrimin e marsheve. Kickr Core ofron gjithashtu një integrim më të madh me ekosistemin e aksesorëve Wahoo.

4. A ofron Zwift një abonim një vjeçar me zbritje?

Po, Zwift tani ofron një opsion abonimi njëvjeçar me çmim 149.99 dollarë, i cili ofron vlerë më të mirë krahasuar me abonimin mujor.

5. A munden abonentët ekzistues mujor të kalojnë në një anëtarësim vjetor?

Po, abonentët ekzistues mujor mund të kalojnë në një anëtarësim vjetor. Sidoqoftë, përdoruesit që janë abonuar përmes dyqanit të aplikacioneve Apple do të duhet të anulojnë abonimin e tyre ekzistues dhe të abonohen në Zwift.com për të përfituar nga anëtarësimi vjetor. Abonentët mujor gjithashtu mund të vazhdojnë anëtarësimin e tyre mujor sipas dëshirës.