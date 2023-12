Lojë e re Walking Dead VR Vjen në Meta Quest 3

Përmbledhje: The Walking Dead: Saints & Sinners së shpejti do të hyjë në Meta Quest 3, duke u ofruar lojtarëve një përvojë zhytëse dhe adrenalinike të realitetit virtual. Merrni rolin e një të mbijetuari në New Orleans post-apokaliptik, duke luftuar me një luzmë zombish dhe duke marrë vendime që ndryshojnë jetën për të siguruar mbijetesën tuaj në këtë lojë emocionuese VR.

Në një njoftim emocionues, është zbuluar se The Walking Dead: Saints & Sinners do të lansohet në Meta Quest 3 më 16 janar 2024. Kjo lojë e shumëpritur VR do t'i transportojë lojtarët në botën e tmerrshme të The Walking Dead, duke i zhytur në një New Orleans i rrezikshëm dhe i infektuar me mumje.

Traileri më i fundit për The Walking Dead: Saints & Sinners tregon lojën intensive dhe momentet e mbushura me aksion që presin lojtarët. Si një i mbijetuar, do t'ju duhet të lundroni nëpër rrënojat e përmbytura të New Orleans, duke kërkuar furnizime dhe duke luftuar një luzmë të pamëshirshme të të vdekurve. Përvoja zhytëse e VR do t'i bëjë lojtarët me të vërtetë të ndihen sikur po jetojnë në universin e The Walking Dead.

Një nga veçoritë e spikatura të kësaj loje është aftësia për të bërë zgjedhje me ndikim që do të formësojnë rezultatin e historisë suaj dhe fatin e të mbijetuarve të tjerë. Përgatituni për t'u përballur me vendime të vështira, ndërsa i jepni përparësi mbijetesës suaj dhe peshoni pasojat e veprimeve tuaja. The Walking Dead: Saints & Sinners premton një rrëfim tërheqës që do t'i mbajë lojtarët në buzë të vendeve të tyre.

Me lëshimin e ardhshëm në Meta Quest 3, edhe më shumë lojtarë do të kenë mundësinë të hyjnë në botën e The Walking Dead në realitetin virtual. Teknologjia inovative e Meta Quest, e kombinuar me lojën intensive dhe gjithëpërfshirëse të Saints & Sinners, është vendosur për të ofruar një përvojë të paharrueshme lojrash.

Përgatituni për aventurën përfundimtare të vrasjes së zombive ndërsa The Walking Dead: Saints & Sinners mbërrin në Meta Quest 3. Bëhuni gati për të nisur një udhëtim emocionues dhe të pabesë nëpër rrugët post-apokaliptike të New Orleans. A do të mbijetoni apo do të bëheni thjesht një festë tjetër për të vdekurit? Zgjedhja është e juaja, por mbani mend, Walking Dead është duke pritur.