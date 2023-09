Prezantimi i Super: The True-Blue Australian Lager nga Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., një fabrikë birre artizanale me bazë në Subiaco, Australia Perëndimore, ka zbuluar së fundmi krijimin e tyre më të fundit: Super, një lager australiane me ngjyrë blu të vërtetë. Duke tërhequr frymëzim nga një kohë kur porositja e një birre nënkuptonte zgjedhjen midis një birre me fuqi të plotë ose një birrë me forcë të mesme, Super i bën homazh thjeshtësisë dhe nostalgjisë së asaj epoke.

Super derdh një nuancë të pastër të artë me një kokë bujare, duke tunduar entuziastët e birrës me pamjen e saj tërheqëse. Në hundë, birra krenohet me një aromë të veçantë malti, që të kujton qilimat në dhomën e pasme të lokalit ikonik të muzikës live në Perth, The Grosvenor, në vitet 1990. Gllënjka fillestare ofron një përvojë të qetë dhe të kënaqshme, por së shpejti kalon në një ekuilibër të këndshëm të hidhësisë së maltit dhe një përfundimi të freskët.

Kjo birrë e vogël, ose birrë e konservuar, tashmë ka lënë gjurmë në skenën e birrës lokale, duke fituar një medalje argjendi në shfaqjen mbretërore të birrës në Perth 2023. Njohja e saj është e merituar duke pasur parasysh aftësinë e saj për të transportuar dashamirët e birrës në ditët e arta kur Swanny, ose Swan Gold me forcë të mesme, mbretëronte suprem.

Me një alkool në vëllim (ABV) prej 4.2 përqind, Super është gjithashtu ideale për t'u ndarë me miqtë, duke rikthyer shoqërinë që shpesh lidhet me ndarjen e një pije. Me një çmim prej afërsisht 23 dollarë për një paketë me katër, kjo tinni nuk është vetëm një shije nostalgjie, por edhe një vlerë e madhe për entuziastët e birrës artizanale.

Pra, nëse dëshironi kohët e lashta kur zgjedhjet e birrës ishin më të thjeshta dhe fokusi ishte te cilësia dhe tradita, Super nga Golden West Brewing Co. duhet të jetë në radarin tuaj. Ngrini një gotë për mjeshtërinë australiane dhe shijoni këtë lager të vërtetë blu, e cila ka fituar një vlerësim solid prej 3.5 perëndime të diellit WA nga 5.

Burimet:

– Golden West Brewing Co. (faqe interneti i fabrikës së birrës)

- Perth Royal Beer Show (konkursi i birrës)

Përkufizime:

– Tinnie: Një term i përdorur në Australi për t'iu referuar një kanaçe birre.

– ABV: Alkooli sipas vëllimit, një matje standarde që përdoret për të treguar përmbajtjen e alkoolit në një pije.