Fati misterioz i The Simpsons: Hit & Run sequel dhe pyetjet pa përgjigje

Loja e dashur e botës së hapur, The Simpsons: Hit & Run, ka mahnitur fansat për vite me radhë me përzierjen e saj unike të humorit dhe lojës. Pavarësisht popullaritetit dhe kërkesës për një vazhdim, zhvilluesit e lojës së fundmi zbuluan se një lojë vijuese nuk u materializua kurrë, duke i lënë fansat dhe madje edhe vetë zhvilluesit në mëdyshje.

Në një intervistë të fundit me MinnMax, programuesit, prodhuesit, dizajnerët dhe prodhuesit ekzekutivë të përfshirë në lojën origjinale ndanë konfuzionin dhe zhgënjimin e tyre në lidhje me anulimin e vazhdimit. Kur u pyet për arsyetimin pas ndërprerjes së prodhimit, producenti ekzekutiv John Melchior u përgjigj me hutim, duke thënë: "Nuk e di".

Ishte një vendim vërtet i çuditshëm që i la të gjithë të përfshirë të kruanin kokën. Melchior shpjegoi se suksesi i lojës origjinale nxiti një marrëveshje me pesë lojëra me më pak fonde sesa kishin parashikuar zhvilluesit. Vendimi për të ndërprerë prodhimin erdhi si një tronditje, madje edhe për shefin e Melchior, i cili ua kishte dorëzuar lojën atyre "në një pjatë argjendi".

Loja origjinale, e lëshuar nga Vivendi Universal Games në 2003, shfaqi një komplot alienësh në Springfield, me lojtarët që angazhoheshin në kërkime të ndryshme për të zbuluar ngjarjet misterioze. Një nga aspektet më ikonike të lojës ishin misionet garash të frymëzuara nga Grand Theft Auto, të cilat fansat i kujtojnë me dashuri.

Vazhdimi i planifikuar synonte të zgjerohej në mekanikën e drejtimit duke futur aftësinë për të tërhequr objekte nga automjetet. Projektuesi Darren Evenson përmendi një prototip që ishte zhvilluar për këtë funksion përpara se projekti të anulohej. Megjithatë, përtej prototipit dhe një komploti të lirë, nuk ishte bërë shumë përparim.

Zhvilluesit shprehën mosbesimin e tyre për anulimin e projektit, pasi kishin parashikuar që Simpsons: Hit & Run të bëhej ekskluzivitet. Për ta, një vazhdim u duk si një përparim i natyrshëm, por u hoq papritur nga tavolina.

Një nga faktorët kryesorë që kontribuoi në rënien e vazhdimit ishte dështimi i Vivendi për të siguruar të drejtat e lojërave video për The Simpsons. Interesante, kompania ishte e suksesshme në marrjen e të drejtave për ekskluzivitete të tjera të njohura si Buffy the Vampire Slayer. Përfundimisht, EA fitoi të drejtat e videolojërave në 2005; megjithatë, asnjë lojë e re e bazuar në The Simpsons nuk është lëshuar që nga viti 2007.

Si përfundim, ndërsa shpresat për një vazhdim të The Simpsons: Hit & Run mund të prishen për sa kohë që EA ruan të drejtat për ekskluzivitetin, fansat mund të kenë ende shpresë për një version të rinovuar të lojës origjinale. Misteret rreth anulimit të vazhdimit vazhdojnë të hutojnë fansat dhe zhvilluesit, duke i lënë ata të pyesin për mundësitë që mund të kishin qenë.

FAQ

A do të ketë ndonjëherë një vazhdim të The Simpsons: Hit & Run?

Deri tani, një vazhdim i The Simpsons: Hit & Run është përjashtuar zyrtarisht. Zhvilluesit dhe fansat e lojës mbetën të hutuar nga vendimi për të ndaluar prodhimin.

Pse u ndërpre prodhimi i vazhdimit?

Arsyeja e saktë e anulimit të vazhdimit mbetet e panjohur. Producenti ekzekutiv John Melchior shprehu konfuzion rreth vendimit dhe përmendi kufizimet financiare të marrëveshjes me pesë ndeshje si një faktor kontribues.

Cilat veçori unike ishin planifikuar për vazhdimin?

Vazhdimi i planifikuar synonte të prezantonte mekanikë të rinj drejtimi, duke i lejuar lojtarët të tërheqin objekte nga automjetet. Megjithëse u zhvillua një prototip për këtë funksion, projekti u anulua përfundimisht, duke e lënë të paqartë shtrirjen e zbatimit të tij.

Cilët faktorë kontribuan në rënien e vazhdimit?

Një nga faktorët kryesorë ishte dështimi i Vivendi për të marrë të drejtat e lojërave video për The Simpsons, ndërkohë që siguroi me sukses të drejtat për ekskluzivitete të tjera të njohura si Buffy the Vampire Slayer. Ky dështim luajti një rol të rëndësishëm në vendimin për anulimin e vazhdimit.