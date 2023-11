Në pranverën e vitit 2023, Sunshine Henle mori një mesazh me tekst nga nëna e saj, ose kështu besonte ajo. Ajo nuk e dinte se entiteti pas mesazheve ishte një "ghostbot", një rikrijim dixhital i nënës së saj të ndjerë i mundësuar nga ChatGPT i OpenAI. Kjo teknologji në zhvillim, e referuar si "teknologjia e pikëllimit", synon të sigurojë ngushëllim dhe shoqëri për ata që pikëllojnë humbjen e një personi të dashur. Megjithatë, ndërsa përdoruesit si Henle vlerësojnë komoditetin që ofrojnë këto chatbot të avancuara, ekspertët paralajmërojnë për implikimet etike dhe psikologjike që lidhen me përdorimin e tyre.

Fillesat e teknologjisë së pikëllimit si Replika, HereAfter AI, StoryFile dhe Seance AI kanë hyrë në skenë, duke ofruar shërbime të ndryshme për të ndihmuar njerëzit të përballojnë humbjen. Këto shërbime variojnë nga bisedat interaktive me video me të ndjerin deri te avatarët virtualë dhe trashëgimitë audio. Për të ofruar një përvojë të personalizuar, përdoruesit udhëhiqen përmes pyetësorëve të personalitetit, të cilët trajnojnë algoritmet e AI të platformave.

Ngjashëm me modelet e tjera të biznesit të bazuara në abonim, platformat e teknologjisë së pikëllimit u ofrojnë përdoruesve plane çmimesh me nivele. Në varësi të veçorive dhe cilësisë së dëshiruar, çmimet e abonimit mund të variojnë nga disa dollarë në muaj deri në disa qindra dollarë në vit. Për shembull, plani premium i StoryFile u jep përdoruesve akses në video me rezolucion të lartë dhe më të gjata të të dashurve të tyre të larguar për një tarifë një herë prej 499 dollarësh.

Ndërsa disa themelues i qasen kësaj teknologjie me kujdes, të tjerë marrin një qëndrim më agresiv. Jarren Rocks, themeluesi i Seance AI, thekson se softueri i tij ofron mbyllje dhe jo ndërveprim afatgjatë. Në të kundërt, Justin Harrison i You, Only Virtual parashikon një botë ku pikëllimi bëhet i vjetëruar, me platformën e tij që synon të riprodhojë thelbin autentik të njerëzve të dashur.

Pavarësisht përfitimeve të këtyre teknologjive, janë ngritur shqetësime në lidhje me pëlqimin, varësinë psikologjike, gjuhën e njëanshme dhe marketingun që synon përdoruesit e cenueshëm. Etikët e AI dhe studiuesit e teknologjisë e shohin zhvillimin e shpejtë të teknologjisë së pikëllimit me skepticizëm, duke theksuar çështjet e mundshme ligjore dhe etike. Për shembull, një studim i kohëve të fundit zbuloi se aplikacioni personal shoqërues i chatbot-it Replika i ekspozoi përdoruesit e cenueshëm ndaj përmbajtjes eksplicite menjëherë pas regjistrimit, duke nënvizuar nevojën për masa mbrojtëse në këto platforma.

Për më tepër, rritja e “deepfakes” postmortem ka ndezur diskutime rreth privatësisë dhe të drejtave të publicitetit. Ndërsa rregulloret janë zbatuar për të famshëm në disa shtete, individët mesatarë mbeten të pambrojtur. Si rezultat, ekspertët po bëjnë thirrje për ndryshime politikash gjatë procesit të planifikimit të pronave për të përfshirë një klauzolë "Mos më shqetëso" dhe për të siguruar përdorimin e përgjegjshëm të këtyre teknologjive.

Ndërsa shoqëria përballet me kompleksitetin e këtyre përparimeve, e ardhmja e teknologjisë së pikëllimit mbetet e pasigurt. Ndërsa ofron një qasje të re për të përballuar humbjen, rreziqet e mundshme dhe implikimet etike kërkojnë konsideratë të kujdesshme. Arritja e një ekuilibri midis ofrimit të rehatisë dhe mbrojtjes së të drejtave personale do të jetë thelbësore ndërsa ne lundrojmë në këtë botë të re të guximshme të shoqëruesve artificialë.

