Ubisoft vendos një standard të ri: Shkurtimet me përcjellje të shpejtë janë një ndryshim i lojës

Ubisoft ka zbuluar një veçori emocionuese në lojën e saj të ardhshme për grabitje celulare, The Division Resurgence. Megjithëse skenat e shkurtimit të shpejtë nuk janë një koncept novator, është një veçori që rrallë shihet në lojërat sot. Ky ndryshim i lojës i ka lënë lojtarët të presin me padurim lëshimin e lojës në vitin 2024, me shpresën që ajo të bëhet një përfshirje standarde në të gjitha videolojërat e ardhshme.

Duke zbuluar aftësinë rastësisht, lojtarët e gjetën veten duke ecur me shpejtësi nëpër skena të gjata në The Division Resurgence me vetëm një prekje të thjeshtë në ekran. Pavarësisht nëse është një personazh që ecën në heshtje ose dialog i tepruar rreth një misioni, lojtarët tani mund të kalojnë nëpër këto skena, duke kursyer kohë dhe duke e bërë lojën më të këndshme.

Ndërsa anashkalimi i skenave të shkurtra është një opsion në shumicën e lojërave, shpesh ekziston një dëshirë për të kapur çdo pjesë të njohurive dhe zhvillimit të karakterit. Funksioni i përparimit të shpejtë në The Division Resurgence plotëson këtë nevojë, duke i lejuar lojtarët të shpejtojnë në mënyrë selektive nëpër pjesë të skenave të shkurtra. Kjo veçori e vogël por me ndikim nuk është vetëm një dhuratë nga perëndia për lojtarët që duan të lëvizin shpejt historinë, por edhe ideale për ata që luajnë në pajisje celulare, duke ofruar fleksibilitet për të përfunduar lojën në çdo moment.

Angazhimi i Ubisoft për të përmirësuar përvojën e lojtarëve është i lavdërueshëm. Duke prezantuar opsionin e shpejtë përpara në The Division Resurgence, ata kanë vendosur një standard të ri në industrinë e lojrave. Lojtarët tani janë të etur për ta parë këtë veçori të zbatuar në lojërat e ardhshme të Ubisoft, si The Division 3 dhe The Division Heartland.

Pritja është e dukshme dhe fansat e lojërave të Ubisoft nuk mund të mos dëshirojnë komoditetin dhe kënaqësinë që sjell veçoria e përcjelljes së shpejtë. Me Ubisoft në krye, zhvilluesit e tjerë të lojërave mund të marrin parasysh dhe të konsiderojnë përfshirjen e kësaj veçorie që ndryshon lojën në krijimet e tyre.

FAQ:

Pyetje: A është The Division Resurgence loja e parë që ka një veçori të shkurtimit të shpejtë përpara?

Përgjigje: Jo, disa JRPG dhe lojëra të tjera kanë përfshirë veçori të ngjashme në të kaluarën.

Pyetje: A mund t'i kapërcej plotësisht skenat e shkurtuara në The Division Resurgence?

Përgjigje: Po, si shumica e lojërave, The Division Resurgence i lejon lojtarët të kalojnë plotësisht skenat e prerjes nëse dëshirojnë.

Pyetje: Kur do të nisë zyrtarisht The Division Resurgence?

Përgjigje: Loja është aktualisht në testim beta dhe pritet të nisë në vitin 2024.