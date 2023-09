Theksi irlandez i therur në Starfield ndez polemika

By

Loja e shumëpritur, Starfield, e zhvilluar nga Bethesda, kohët e fundit është kritikuar për theksin e saj irlandez të ekzekutuar dobët. Lojtarët dhe kritikët kanë mbetur të tronditur dhe të zhgënjyer nga portretizimi i theksit, i cili është përshkruar si një "i neveritur".

Çështja e keqinterpretimit të thekseve nuk është një çështje e re në botën e mediave, por duket se Starfield e ka çuar atë në një nivel krejtësisht të ri. Shumë individë nga Irlanda, të cilët janë të njohur me nuancat e dialekteve të tyre, kanë shprehur zhgënjimin e tyre për portretizimin e pasaktë.

Ndërsa disa mund të argumentojnë se zgjidhja më e lehtë do të ishte zgjidhja më e lehtë nga aktorët aktualë irlandezë që theksi të vihet në vend. Fatkeqësisht, kjo kërkesë bazë duket se është anashkaluar në zhvillimin e Starfield.

Twitter është vërshuar me komente që nxjerrin në pah cilësinë e dobët të theksit irlandez në lojë. Disa e kanë krahasuar atë me një theks bazë amerikan me përdorimin e rastësishëm të frazave stereotipike irlandeze. Është quajtur "tronditëse" dhe "e pabesueshme" nga ata që e kanë përjetuar atë vetë.

Ky nuk është rasti i parë i një theksi irlandez të ekzekutuar keq në botën e lojërave. Sidoqoftë, titujt e fundit si Assassin's Creed Valhalla kanë bërë një punë shumë më të mirë për të përfaqësuar me saktësi theksin. Është zhgënjyese të shohësh që Starfield ka humbur pikën në këtë drejtim.

Pavarësisht polemikave rreth theksit irlandez, Starfield ende ka arritur të arrijë sukses në fusha të tjera. Loja ka marrë vlerësime pozitive dhe ka performuar mirë në shitje.

Si përfundim, theksi irlandez i therur në Starfield ka shkaktuar zemërim mes lojtarëve dhe kritikëve. Ai është një shembull i qartë i rëndësisë së përfaqësimit të saktë në media dhe shërben si një kujtesë se duhet bërë më shumë përpjekje për të siguruar autenticitetin në portretizimin e kulturave dhe thekseve të ndryshme.

Burimet:

– Nuk ofrohen URL.