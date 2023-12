Death Stranding 2: Një trailer i ri dhe zbulimi i lojës pritet në TGA 2023

Ngazëllimi që rrethon The Game Awards 2023 po arrin kulmin ndërsa fansat presin me padurim shpalljen e Lojës së Vitit. Me konkurrencën e ashpër këtë vit, lojtarët nuk mund të mos pyesin se cili titull do të dalë në krye. Megjithatë, pritjet nuk mbarojnë me kaq. Fansat kanë marrë një aluzion të madh se zhvilluesi i njohur i lojërave Hideo Kojima do të jetë i pranishëm në ngjarje.

Ndihmësi i Kojima-s, Ayako, së fundmi postoi në rrjetet sociale duke konfirmuar mbërritjen e tij në Los Angeles, një ditë përpara The Game Awards. Edhe organizatori i eventit, Geoff Keighley, i është përgjigjur postimit duke shprehur habinë e tij. Megjithatë, tifozët nuk ishin të bindur që Keighley nuk ishte në dijeni të pranisë së Kojima në LA.

Tani që lajmet për pjesëmarrjen e Kojima-s janë përhapur, fansat po spekulojnë se mund të kemi një trailer të ri për Death Stranding 2. Nuk është e pazakontë që Kojima të bëjë një njoftim të tillë, pasi ai zbuloi më në fund një trailer kinematografik për Death Stranding 2 ngjarje e vitit. Kësaj radhe fansat shpresojnë edhe më shumë, me mundësi të shohin edhe disa pamje të lojës. Kojima gjithmonë arrin të befasojë audiencën e tij, kështu që mund të thuhet me siguri se mund të presim diçka të papritur prej tij në The Game Awards 2023.

Në lajme të tjera, fansat e lojës horror asimetrike me shumë lojtarë, Dead by Daylight, kanë gjithashtu diçka për të pritur. Zhvilluesit kohët e fundit la të kuptohet për një spinoff me një lojtar të vendosur në të njëjtin univers të dashur horror. Edhe pse asnjë kinema apo gameplay nuk u nda në njoftimin e tyre, ata etiketuan The Game Awards, duke lënë të kuptohet për një zbulim të mundshëm gjatë ngjarjes. Me një "Premierë Botërore" të konfirmuar, fansat e Dead by Daylight kanë arsye për të qenë të emocionuar.

Game Awards 2023 padyshim që po formohet si një ngjarje emocionuese dhe e paharrueshme për lojtarët në mbarë botën. Me emra të mëdhenj si Hideo Kojima dhe premtimin e zbulimeve emocionuese, fansat mezi presin të shohin se çfarë rezervon nata për ta.