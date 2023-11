Ofertat e reja të së Premtes së Zezë për SSD të pajtueshme me PS5

Shitja e të Premtes së Zezë në Amazon ka nisur me bujë, duke u ofruar lojtarëve një mundësi fantastike për të fituar disqe të gjendjes së ngurtë (SSD) me cilësi të lartë të pajtueshme me PS5 me çmime të pakrahasueshme. Aktualisht, ka dy oferta të spikatura që patjetër nuk duhet t'i humbisni: Nextorage Japan 2TB SSD për vetëm 99.99 dollarë dhe Silicon Power XS70 2TB SSD për vetëm 95.97 dollarë. Këto SSD jo vetëm që kanë një çmim të përballueshëm, por gjithashtu ofrojnë performancë të jashtëzakonshme.

Nextorage Japan 2TB SSD është një pjesë e jashtëzakonshme e harduerit që plotëson të gjitha kërkesat për pajtueshmërinë me PS5. Me shpejtësi sekuenciale të leximit dhe shkrimit prej 7300 MB/s dhe 6900 MB/s, respektivisht, ky SSD tejkalon shumë rekomandimin minimal prej 5,600 MB/s. Për më tepër, ai përmban një ngrohës alumini të dyanshëm, duke siguruar ftohje optimale edhe gjatë seancave intensive të lojërave.

Nga ana tjetër, SSD Silicon Power XS70 2TB tregon aftësinë e tij me shpejtësi transferimi deri në 7300MB/s për lexim dhe 6800MB/s për shkrim. Me ngrohësin e tij të fortë të parainstaluar prej alumini, ky SSD premton shpërndarje të shkëlqyer të nxehtësisë, ideale për të ruajtur performancën maksimale në PS5-në tuaj.

Është interesante të theksohet se Nextorage Japan ka një sfond intrigues. E themeluar fillimisht nga Sony në 2019 si një nën-ndarje SSD, kompania synoi të zhvillonte një SSD zyrtar për PS5. Megjithatë, planet ndryshuan dhe Sony ia dorëzoi aksionet e saj në Nextorage Japan Phison, një lojtar i njohur në tregun e kontrolluesve të kujtesës në gjendje të ngurtë. Ekspertiza e Phison siguron që Nextorage Japan të vazhdojë të ofrojë SSD të fundit.

Nëse jeni një entuziast i PlayStation duke kërkuar për ofertën perfekte të SSD-ve, mbani një sy për zbritjet e ardhshme ndërsa i afrohemi të Premtes së Zezë. Ka të ngjarë të shfaqen oferta më emocionuese SSD dhe jini të sigurt, ne do të jemi këtu për t'ju përditësuar me ofertat më të mira të pajtueshme me konsolën tuaj PS5.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A janë këto SSD të pajtueshme me PS5?

Po, të dyja SSD Nextorage Japan 2TB dhe Silicon Power XS70 2TB SSD janë krijuar posaçërisht për konsolën PS5 dhe janë plotësisht të pajtueshme.

2. Cilat janë avantazhet e këtyre SSD-ve ndaj të tjerëve?

Këto SSD ofrojnë performancë të jashtëzakonshme, me shpejtësi transferimi shumë përtej kërkesave minimale të rekomanduara për PS5. Për më tepër, ato vijnë me ngrohës të parainstaluar për të siguruar ftohje efikase gjatë seancave intensive të lojërave.

3. A mund të pres më shumë oferta SSD me afrimin e së Premtes së Zezë?

Absolutisht! Ndërsa jemi pranë të Premtes së Zezë, pritet të dalin marrëveshje të shumta SSD të përshtatura për konsolën PS5. Sigurohuni që të qëndroni të sintonizuar, pasi ne do të vazhdojmë ta përditësojmë këtë faqe me ofertat më të mira SSD në dispozicion.

4. A ka ndonjë udhëzues për të gjetur më shumë oferta të së Premtes së Zezë PS5?

Po, për më shumë oferta si këto të të Premtes së Zezë, shikoni udhëzuesin tonë gjithëpërfshirës për ofertat e të Premtes së Zezë PS5 për vitin 2023. Ai përmban një sërë zbritjesh dhe ofertash për lojërat, aksesorët PS5 dhe më shumë.