Artikull i ri krejt i ri: Oferta të pakrahasueshme për kufjet dhe kufjet Beats gjatë shitjeve të së premtes së zezë në Amazon

Shitjet e të Premtes së Zezë në Amazon janë këtu dhe nëse jeni në treg për kufje ose kufje me cilësi të lartë, kjo është mundësia e përsosur për të arritur disa oferta të jashtëzakonshme. Ndër ofertat më të spikatura janë kufjet e anulimit të zhurmës me valë Beats Studio Pro dhe kufjet e vërteta me valë Beats Studio Buds, të dyja të disponueshme me çmime me ulje të konsiderueshme.

Kufjet e anulimit të zhurmës me valë Beats Studio Pro, me çmim fillimisht 350 dollarë, tani janë në dispozicion për vetëm 169.95 dollarë. Kjo është një zbritje masive prej 51%! Këto kufje janë kulmi i cilësisë së audios Beats, duke ofruar performancë të jashtëzakonshme të zërit dhe anulim mbresëlënës aktiv të zhurmës. Prodhuar nga Apple, Beats Studio Pro përfshin disa veçori të nënshkrimit të Apple, duke përfshirë audio hapësinore me gjurmimin e kokës, çiftimin me një prekje dhe madje funksionalitetin "Find My". Për më tepër, ai është i pajisur me një USB dac të integruar të rrallë, duke i lejuar përdoruesit të shijojnë skedarë audio pa humbje përmes USB. Me deri në 40 orë jetëgjatësi baterie dhe kufje të palosshme për transportueshmëri të lehtë, Beats Studio Pro është një zgjedhje e shkëlqyer për këdo që kërkon kufje të nivelit të lartë për anulimin e zhurmës.

Nëse kufjet e vërteta me valë janë më shumë në stilin tuaj, Beats Studio Buds janë një opsion i pamposhtur. Normalisht me çmim 150 dollarë, ato tani janë në dispozicion për vetëm 99.99 dollarë gjatë Shitjes së të Premtes së Zezë në Amazon, duke ju kursyer 33%. Këto kufje ofrojnë lirinë përfundimtare pa tela që lidhin dy kufjet, duke lejuar komoditet dhe rehati maksimale. Pavarësisht nga madhësia e tyre kompakte, ato ofrojnë cilësi mbresëlënëse të zërit dhe kanë anulim aktiv të zhurmës, duke i bërë ato të përsosura për stilin e jetës tuaj në lëvizje.

Mos i humbisni këto oferta të jashtëzakonshme për kufjet dhe kufjet Beats gjatë shitjeve të së premtes së zezë në Amazon. Pavarësisht nëse preferoni kufjet mbi vesh ose lirinë e kufjeve të vërteta me valë, ekziston një opsion i përsosur për ju me një çmim të pakrahasueshëm. Përmirësoni përvojën tuaj të dëgjimit dhe shijoni cilësinë e jashtëzakonshme për të cilën janë të njohura produktet Beats.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. A janë kufjet për anulimin e zhurmës me valë Beats Studio Pro të pajtueshme me të gjitha pajisjet?

Po, Beats Studio Pro mund të lidhet me valë nëpërmjet Bluetooth me çdo pajisje të përputhshme ose të përdoret me një kabllo audio 3.5 mm për pajisjet pa aftësi Bluetooth.

2. A mund t'i përdor kufjet Beats Studio Pro për telefonata?

Absolutisht! Kufjet janë të pajisura me një mikrofon të integruar, duke ju lejuar të merrni telefonata me lehtësi.

3. A vijnë Beats Studio Buds me majat e veshëve me madhësi të ndryshme?

Po, Beats Studio Buds përfshijnë madhësi të shumta të majave të veshëve, duke siguruar një përshtatje të rehatshme dhe të sigurt për çdo përdorues individual.

4. Sa kohë duhet për të karikuar kufjet Beats Studio Pro?

Me kabllon USB Type-C të përfshirë, duhen afërsisht 1 orë e 15 minuta për të ngarkuar plotësisht kufjet.

5. A mund të përdor Beats Studio Buds për stërvitje?

Absolutisht! Beats Studio Buds janë krijuar për të qenë rezistente ndaj djersës, duke i bërë ata një shoqërues ideal për stërvitje dhe aktivitete në natyrë.