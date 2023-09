Porositni paraprakisht manualin e pilotit Armored Core VI dhe kurseni 25%

Nëse jeni adhurues i Armored Core VI të FromSoftware dhe dëshironi të përmirësoni përvojën tuaj të lojërave, do të jeni të kënaqur të dini se udhëzuesi zyrtar i lojës, i titulluar Manuali i Pilotit, tani është i disponueshëm për para-porosi në Amazon. Krijuar nga Future Press, i njëjti ekip që qëndron pas udhëzuesve strategjikë shumë të mirënjohur të Elden Ring, ky botim koleksionist prej 432 faqesh me hardback është caktuar të dalë më 30 nëntor të këtij viti.

Aktualisht, Manuali i Pilotit është në shitje, me një çmim para-porosi prej 33.58 dollarë, që është një zbritje prej 25% nga çmimi i tij i zakonshëm prej 44.99 dollarë. Ky udhëzues është krijuar për t'u kujdesur si pilotët fillestarë ashtu edhe lojtarët me përvojë, duke u ofruar atyre informacione dhe strategji të vlefshme. Ai mbulon aspekte të ndryshme të lojës, duke përfshirë stërvitjen luftarake, montimin, hapat për çdo mision dhe këshilla të ekspertëve se si t'i afroheni armiqve.

Një nga pikat kryesore të Manualit të Pilotit është udhëzuesi i dedikuar S Rank me 50 faqe, i cili përmban harta unike të rrugëve dhe rekomandime montimi. Kjo përmbajtje bonus synon të ndihmojë lojtarët të arrijnë gradën më të lartë të mundshme në lojë, duke maksimizuar përvojën e tyre të lojës.

Në rishikimin tonë të Armored Core VI, ne i dhamë atij një rezultat prej 8/10, duke vënë në dukje se ai ruan mekanikën thelbësore të zhanrit të veprimit mekanik, por prezanton përmirësime dhe përditësime të ndryshme. Ne e përshkruam atë si një kthim të mirëpritur të një serie klasike meka. Me Manualin e Pilotit, lojtarët mund të gërmojnë edhe më thellë në ndërlikimet e lojës dhe të zbulojnë strategji të reja për të kapërcyer sfidat.

Nëse jeni të interesuar të zgjeroni koleksionin tuaj të udhëzuesve të lojërave, mund të përfitoni gjithashtu nga çmimet me zbritje në udhëzuesit e strategjisë Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Të dy versionet standarde dhe ato të koleksionit janë aktualisht në dispozicion me çmime të reduktuara. Duke marrë parasysh hapësirën e madhe të lojës, të kesh një udhëzues mund të përmirësojë shumë lojën dhe eksplorimin tënd.

Mos e humbisni mundësinë për të porositur paraprakisht Manualin e Pilotit Armored Core VI me një çmim të zbritur. Është një shoqërues thelbësor për çdo adhurues të lojës, duke ofruar njohuri, strategji dhe përmbajtje bonus të vlefshme. Përmirësoni aftësitë tuaja dhe sigurohuni që të përfitoni sa më shumë nga përvoja juaj Armored Core VI.

Burimet:

– IGN: Hannah Hoolihan