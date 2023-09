Dell S3422DWG: Një zgjedhje kryesore për monitorët e lojërave ultra të gjerë

Dell S3422DWG është një monitor mbresëlënës ultra i gjerë i lojrave që ofron një mori funksionesh me një çmim të përballueshëm. Me çmim fillimisht 500 dollarë, Dell tani po e ofron atë për vetëm 3479.99 dollarë, duke e bërë atë një nga opsionet më të mira në treg nën 400 dollarë.

Me një madhësi 34 inç dhe një rezolucion ultra të gjerë 3440×1440, ky monitor ofron një përvojë vizuale mahnitëse. Raporti i pamjes 16:10 dhe kurba 1800R përmirësojnë më tej zhytjen, duke i lejuar lojtarët të zhyten vërtet në titujt e tyre të preferuar.

Një nga avantazhet kryesore të Dell S3422DWG është rezolucioni i tij 1440p. Kjo rezolucion vendos një ekuilibër midis cilësisë së imazhit dhe performancës, duke ofruar pamje të bukura pa e ngarkuar shumë sistemin tuaj. Çiftuar me një kartë grafike të fuqishme si GeForce RTX 3060 Ti, lojtarët mund të shijojnë cilësimet maksimale grafike ose shpejtësitë ultra të larta të kuadrove, duke u dhënë atyre një avantazh në lojërat konkurruese.

Me një panel VA, ky monitor krenohet me një kohë përgjigjeje prej 1 ms, një ritëm rifreskimi 144 Hz, një raport kontrasti 3000:1 dhe mbulim me ngjyra DCI-P90 3%. Megjithëse nuk është zyrtarisht i pajtueshëm me G-SYNC, monitori është testuar dhe është gjetur se funksionon mirë me G-SYNC, duke ofruar përvoja të qetë dhe pa grisje të lojërave.

Një avantazh i dukshëm i Dell S3422DWG është garancia e tij mbresëlënëse. Ndërsa shumica e monitorëve vijnë me vetëm një garanci njëvjeçare, ky monitor ofron një garanci trevjeçare. Për më tepër, ai është i përshtatshëm për programin e Dell's Premium Panel Exchange, duke i lejuar përdoruesit të marrin një zëvendësim falas të panelit gjatë periudhës së garancisë nëse zbulohet edhe një piksel i vetëm i ndritshëm.

Në përgjithësi, Dell S3422DWG është një zgjedhje e shkëlqyer për lojtarët që kërkojnë një monitor lojrash ultra të gjerë me performancë të lartë. Me cilësinë e tij vizuale mahnitëse, shpejtësinë e shpejtë të rifreskimit dhe garancinë bujare, ai ofron vlerë të jashtëzakonshme për çmimin e tij.

Burimet: Dell