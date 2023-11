Prezantimi i Sistemit 7: Një shpërthim nga e kaluara në shfletuesin tuaj të internetit

I mbani mend ditët e mira të vjetra të sistemeve klasike operative Mac? Epo, tani mund ta rijetoni atë përvojë nostalgjike direkt nga shfletuesi juaj i internetit. Zhvilluesi Leonardo Russo ka krijuar një emulator të bazuar në ueb System 7.0.1, duke i lejuar përdoruesit të ekzekutojnë Mac OS 7 në pajisjet e tyre moderne.

Sistemi 7, i pari Mac OS klasik që më vonë u riemërua si Mac OS, ishte një sistem operativ novator që dominoi platformën Macintosh nga viti 1991 deri në 1997. Ai prezantoi një sërë veçorish inovative, por gjithashtu u përball me pjesën e tij të drejtë të polemikave. Me kalimin nga seria Motorola 68000 në PowerPC, Sistemi 7 la prapa modelet më të vjetra të Macintosh me disketë, duke çuar në zhgënjim tek disa përdorues besnikë. Për më tepër, sistemi kërkonte sasi më të larta RAM, duke shkaktuar vështirësi edhe në modelet e hard diskeve.

Për të përjetuar Sistemin 7 në shfletuesin tuaj të internetit, thjesht vizitoni faqen e internetit të krijuar nga Russo. Pas mbërritjes, një imazh i diskut 6 MB do të shkarkohet, duke marrë vetëm disa sekonda në shumicën e lidhjeve me brez të gjerë. Pasi të shkarkohet, do të keni akses në një Macintosh virtual që drejton një makineri me specifika të vitit 1991, të kompletuar me aplikacionet standarde që mishëronin përvojën e Mac gjatë asaj epoke.

Emulatori i bazuar në ueb nuk është vetëm një udhëtim emocionues në korsinë e kujtesës për entuziastët e Mac, por edhe një dëshmi e zgjuarsisë së zhvilluesve modernë. Duke përdorur emulatorin me burim të hapur Mini vMac, Russo ka bërë të mundur që këdo të rishikojë sistemin ikonik Mac OS të së kaluarës.

Pra, pse të presim? Shkoni në faqen e internetit të emulatorit dhe zhytuni në botën e Sistemit 7. Shijoni thjeshtësinë, mrekullohuni me veçoritë novatore dhe vlerësoni nostalgjinë që ofron ky emulator i bazuar në ueb. Kthejeni magjinë e Mac OS 7, të gjitha me vetëm disa klikime në shfletuesin tuaj të preferuar të internetit.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

A mund ta ekzekutoj Sistemin 7 në çdo pajisje?

Po, mund të ekzekutoni Sistemin 7 në çdo pajisje me një shfletues uebi që mbështet emulatorin e bazuar në ueb. Pavarësisht nëse jeni duke përdorur një kompjuter, smartphone ose tablet, për sa kohë që keni një lidhje interneti, jeni gati.

A ka ndonjë kosto që lidhet me përdorimin e emulatorit të bazuar në ueb System 7?

Jo, emulatori është i lirë për t'u përdorur. Zhvilluesi Leonardo Russo e ka bërë bujarisht atë me burim të hapur, duke i lejuar përdoruesit të shijojnë nostalgjinë e Sistemit 7 pa asnjë pengesë financiare.

A mund ta ruaj progresin ose skedarët e mi gjatë përdorimit të emulatorit?

Fatkeqësisht, emulatori i Sistemit 7 i bazuar në ueb nuk mbështet ruajtjen e progresit ose skedarëve. Pasi të mbyllni skedën e emulatorit ose të rifreskoni faqen, të gjitha ndryshimet e bëra në Macintosh virtual do të humbasin.

A ka ndonjë sistem tjetër klasik Macintosh të disponueshëm në emulatorët e bazuar në ueb?

Ndërsa emulatori i bazuar në ueb System 7 është një krijim i jashtëzakonshëm, ka gjithashtu emulatorë të disponueshëm për sistemet e tjera operative Macintosh. Zhvilluesit kanë punuar në imitimin e Mac OS 8, Mac OS 9 dhe madje edhe versionet e mëparshme të sistemit Macintosh. Një kërkim i shpejtë në internet do t'ju çojë në opsione të ndryshme për të eksploruar.