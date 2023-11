Studimi i ri tregon rolin befasues të bërthamave cerebellar në mësimin shoqërues

By

Studiuesit nga Instituti Holandez për Neuroshkencë, Erasmus MC dhe Qendra Champalimaud për të Panjohurit kanë bërë një zbulim emocionues në lidhje me të mësuarit shoqërues dhe rolin e bërthamave në tru i vogël. Tradicionalisht, besohej se korteksi i trurit të vogël ishte përgjegjës për rregullimin e të mësuarit shoqërues. Megjithatë, ky studim i ri zbulon se bërthamat në fakt luajnë një rol befasues në këtë proces të të mësuarit.

Të mësuarit shoqërues i referohet procesit me anë të të cilit përvojat pozitive ose negative çojnë në të mësuarit dhe ndryshimin e sjelljes. Për shembull, nëse i djegim gishtat në një sobë të nxehtë, mësojmë të jemi më të kujdesshëm në të ardhmen. Truri i vogël ka qenë prej kohësh i njohur si i rëndësishëm në këtë formë të të mësuarit, por mekanizmat e saktë kanë mbetur të paqarta.

Për ta hetuar këtë më tej, ekipi ndërkombëtar i studiuesve kreu eksperimente me minj. Minjtë u trajnuan me dy stimuj të ndryshëm: një ndezje drite e ndjekur nga një fryrje ajri në sy. Me kalimin e kohës, minjtë mësuan të lidhnin dy stimujt dhe mbyllnin sytë paraprakisht kur shihnin ndezjen e dritës.

Studiuesit u fokusuan në dy pjesë kryesore të trurit të vogël: korteksin cerebellar dhe bërthamat cerebellar. Këto pjesë janë të ndërlidhura, me bërthamat që veprojnë si qendra e daljes së trurit të vogël. Më parë besohej se korteksi luante rolin kryesor në mësimin e refleksit dhe kohës së mbylljes së qepallave. Megjithatë, ky studim tregoi se mbylljet e qepallave në kohë të mirë mund të rregullohen edhe nga bërthamat.

Truri i vogël merr informacion nga rajone të tjera të trurit përmes fibrave myshk dhe fibrave ngjitëse. Fijet e myshkut mendohet se bartin informacion nga stimuli i dritës, ndërsa fijet ngjitëse përcjellin informacion në lidhje me fryrjen e ajrit. Studiuesit zbuluan se, te minjtë që tregonin të mësuarit asociativ, fijet e myshkut bënin lidhje më të forta me bërthamat.

Përveç kësaj, studiuesit përdorën optogjenetikën, një metodë që përdor dritën për të kontrolluar qelizat, për të testuar aftësinë për të mësuar në bërthamat cerebelare. Ata zbuluan se stimulimi i drejtpërdrejtë i lidhjeve të trurit me dritën, i shoqëruar me fryrjen e ajrit, çoi në mbylljen e qepallave në kohën e duhur te minjtë.

Ky studim ofron njohuri të reja në mekanizmat komplekse të të mësuarit shoqërues në tru i vogël. Duke zbuluar kontributin befasues të bërthamave, studiuesit kanë thelluar kuptimin tonë për këtë rajon të rëndësishëm të trurit dhe rolin e tij në të mësuarit dhe sjelljen.

