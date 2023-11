Titulli i ri: Shitja e vjeshtës në Steam 2023: Parajsa e një lojtari për zbritje të pabesueshme

Po kërkoni një marrëveshje të jashtëzakonshme lojrash këtë të Premte të Zezë? Mos kërkoni më larg se sa shitjet e vjeshtës në Steam 2023. Lojtarët e kompjuterëve gëzojnë ndërsa Steam, platforma kryesore e lojërave, ofron një thesar zbritjesh për një gamë të gjerë titujsh. Nga publikimet e shumëpritura deri te klasikët e dashur, ka diçka për të gjithë.

Shitjet Vjeshtore të Steam, të mbajtura çdo vit në lidhje me të Premten e Zezë, kanë diçka që i përshtatet shijes së çdo lojtari. Këtë vit, shitja përmban oferta të parezistueshme për lojëra të lançuara së fundmi si Starfield, Diablo IV dhe Lords of the Fallen. Por emocionet nuk mbarojnë këtu. Me qindra tituj të tjerë të disponueshëm me çmime të shkëlqyera, më në fund mund ta pengoni atë lojë që keni parë për muaj të tërë.

Jo vetëm që mund të kënaqeni me nirvanën e lojërave këtë të Premte të Zezë, por gjithashtu mund të bëni kursime të konsiderueshme në ekskluzivitete si God of War, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 dhe zgjerimi i tij i fundit, Phantom Liberty. Nuk ka të bëjë vetëm me lojërat. Nëse jeni duke kërkuar të përmirësoni pajisjen tuaj të lojërave, shikoni ofertat e mahnitshme të së Premtes së Zezë të Gaming PC të disponueshme nga shitës të ndryshëm.

Edhe pse vetë Steam Deck shumë i kërkuar nuk është në shitje këtë të Premte të Zezë, ka ende shumë mundësi për të përmirësuar përvojën tuaj të lojërave. Aksesorët për Steam Deck, duke përfshirë doket dhe kartat microSD, mund të gjenden me çmime tërheqëse të së Premtes së Zezë.

Pjesa me e mire? Shumë nga lojërat e paraqitura në shitjet vjeshtore të Steam janë të verifikuara nga Steam Deck, që do të thotë se ato janë të garantuara të punojnë pa probleme me Steam Deck menjëherë jashtë kutisë. Kështu, ju mund të shijoni lojërat tuaja të blera rishtazi pa probleme në Steam Deck-in tuaj krejt të ri.

Përqafoni ekstravagancën e lojërave dhe bashkohuni me lojtarë të panumërt që po shfrytëzojnë mundësinë për të zgjeruar bibliotekat e tyre të lojërave pa prishur bankën. Mos humbisni shitjet e vjeshtës në Steam 2023 dhe përgatituni për një aventurë të mbushur me lojëra.

FAQ

Çfarë është shitja e vjeshtës në Steam?

Shitja e vjeshtës Steam është një shitje vjetore e mbajtur nga platforma e lojërave Steam në lidhje me të Premten e Zezë. Ofron zbritje të konsiderueshme në një gamë të gjerë lojërash PC.

A përfshihen në shitje lojërat e lëshuara së fundmi?

Po, Shitjet Vjeshtore të Steam shpesh përfshijnë oferta për titujt e publikuar së fundmi, duke i lejuar lojtarët të marrin në dorë lojërat më të fundit me çmime të zbritura.

Cilat janë ofertat e të Premtes së Zezë të Steam Deck?

Ndërsa vetë konsola Steam Deck nuk është në shitje për të Premten e Zezë, ka oferta të ndryshme për aksesorët si doket dhe kartat microSD që përmirësojnë përvojën e lojërave të Steam Deck.

Çfarë do të thotë që një lojë të "verifikuar Steam Deck"?

Një lojë që është "Steam Deck e verifikuar" është testuar dhe konfirmuar se funksionon pa probleme me tastierën Steam Deck që nga momenti i instalimit.