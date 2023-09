Lojtarët e Starfield tregojnë aftësitë e tyre krijuese duke rikrijuar fytyra të famshme

By

Lojtarët e Starfield kanë dëshmuar se janë një grup i talentuar dhe krijues, duke shfaqur aftësitë e tyre duke përdorur krijuesin e fuqishëm të personazheve të lojës për të rikrijuar një sërë fytyrash të famshme. Nga aktorët ikonë te personazhet e dashur imagjinar, komuniteti ka ndarë krijimet e tyre mbresëlënëse në mediat sociale.

Një përdorues i Reddit, strider390, postoi një pamje të personazhit të tyre që i ngjan Willem Dafoe, me mbishkrimin, "E dini, unë jam vetë një industrialist", duke iu referuar meme-s së famshme Spider-Man. Një lojtar tjetër, SoullessVoid, vendosi të rikrijojë legjendarin David Bowie si personazhin e tij Starman. CheesyWales madje shkoi aq larg sa krijoi Todd Howard, shefin e zhvillimit të Bethesda, studio prapa Starfield.

Duke u frymëzuar nga filmat dhe shfaqjet televizive, lojtarët kanë rikrijuar gjithashtu personazhe si Mike Ehrmantraut nga Breaking Bad dhe Better Call Saul, Tony Soprano nga The Sopranos dhe Shrek dhe Lord Farquaad nga ekskluziviteti i Shrek. Këto interpretime argëtuese dhe shpesh të tmerrshme tregojnë vëmendjen e lojtarit ndaj detajeve dhe kreativitetit.

Jo vetëm që lojtarët kanë rikrijuar fytyra të famshme, por ata gjithashtu janë marrë me rikrijimin e zanateve ikonike hapësinore nga ekskluzivitete të njohura si Star Wars dhe Star Trek duke përdorur krijuesin e anijes Starfield. Loja gjithashtu përfshin disa vezë të integruara të Pashkëve, njëra prej të cilave i referohet citimit më të famshëm të Starfield.

Starfield tashmë ka bërë bujë në industrinë e lojrave, duke kryesuar listat e shitjeve edhe para fillimit të tij zyrtar. Shefi i Xbox, Phil Spencer zbuloi se mbi një milion lojtarë ishin të angazhuar në mënyrë aktive në lojë në datën e lëshimit të saj më 6 shtator.

Ndërsa lojtarët vazhdojnë të eksplorojnë universin e gjerë të Starfield, histori dhe krijime më emocionuese me siguri do të shfaqen. Me kërkimet e tij të gjera të luajtjes së roleve dhe sistemin e këndshëm luftarak, Starfield ka mahnitur lojtarët dhe është dëshmuar se është e vështirë t'i rezistosh.

