Pritja e Starfield: Një përvojë dashurie ose urrejtjeje

Starfield, loja e shumëpritur nga Bethesda, është pritur me një pritje të përzier nga lojtarët. Disa janë absolutisht të dashuruar me lojën, duke lavdëruar shkallën e saj të gjerë dhe vëmendjen ndaj detajeve. Të tjerë, megjithatë, kanë shprehur zhgënjim, veçanërisht në lidhje me udhëtimin e shpejtë të lojës, ngarkimin e ekraneve dhe shpejtësinë e kuadrove.

Një nga pikat kryesore të mosmarrëveshjes ka qenë shpejtësia e kornizës së lojës. Para publikimit të tij, Bethesda konfirmoi se Starfield do të funksiononte me një shpejtësi të mbyllur 30 fps. Ndërkohë që ky vendim pritej duke pasur parasysh shtrirjen masive të lojës, ai la shumë fansa të etur për një modalitet të performancës 60 fps, i cili është bërë normë për lëshimet moderne.

Digital Foundry, një grup i shquar i analizës së lojërave, vendosi të hulumtojë në mundësinë e ekzekutimit të Starfield me 60 fps në Xbox Series X. Ata ndërtuan një tastierë të personalizuar duke përdorur AMD 4800S Desktop Kit dhe zëvendësuan GPU-në me RX 6700. Me FSR 2 të aktivizuar dhe pa shkallëzim dinamik të rezolucionit, ata ishin në gjendje të arrinin 60 fps në mjedise të mbyllura. Sidoqoftë, pjesa më e madhe e lojës u zhvillua me një shpejtësi të qëndrueshme 30-40 fps.

Kur rezolucioni u ul në 1440p, që përputhej me Xbox Series S, loja u zhvillua me një shpejtësi të qëndrueshme 40fps me rritje të herëpashershme në 60fps. Kjo bëri që Digital Foundry të sugjeronte që Bethesda potencialisht mund të lëshonte një modalitet 40 fps për lojtarët me ekrane 120 Hz, veçanërisht ata me ekrane Variable Refresh Rate (VRR).

Ndërsa këto gjetje janë intriguese, është e rëndësishme të theksohet se Starfield aktualisht është i kyçur në 30fps. Sidoqoftë, është interesante të shihet se loja ka potencialin për të arritur shpejtësi më të larta të kuadrove me rregullime të caktuara.

Në përgjithësi, pritja për Starfield ka qenë polarizuese. Pavarësisht nëse lojtarët e duan apo e urrejnë atë, nuk mund të mohohet pritshmëria dhe zhurma rreth këtij versioni të ri ambicioz.

Përkufizime:

– Shpejtësia e kuadrove: Numri i kuadrove për sekondë të shfaqur në një ekran. Shpejtësitë më të larta të kuadrove rezultojnë në lëvizje më të qetë në videolojërat.

– Modaliteti i performancës: Një modalitet në videolojërat që i jep përparësi shpejtësive më të larta të kuadrove mbi besnikërinë grafike.

– Mjedise të mbyllura: Zonat brenda lojës që janë më të vogla në shkallë dhe më të përmbajtura.

– Shpejtësia e ndryshueshme e rifreskimit (VRR): Një veçori që lejon ekranin të sinkronizohet me kartën grafike, duke rezultuar në lojë më të qetë.

Burimet:

– GameSpot: (artikulli burim)