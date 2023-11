Star Wars Jedi: Survivor: A Must-Have Game Tani në shitje

By

Me sezonin e blerjeve të së Premtes së Zezë në ecje të plotë, lojtarët janë në një kënaqësi. Star Wars Jedi: Survivor tani është në dispozicion me një çmim të zbritur ndjeshëm prej vetëm 25 dollarësh në dyqane të zgjedhura me pakicë.

Të apasionuarit pas lojërave mund ta gjejnë këtë marrëveshje të jashtëzakonshme në GameStop, ku loja ofrohet për 30 dollarë në PS5. Por këtu është kapja: nëse zgjidhni ta merrni lojën në dyqan, do të merrni një zbritje shtesë prej 5 dollarësh, duke e ulur çmimin total në vetëm 25 dollarë. Ky është çmimi më i ulët që kemi parë për Star Wars Jedi: Survivor deri më sot, duke e bërë atë një ofertë të parezistueshme që është 10 dollarë më e lirë se ajo që Best Buy dhe Target kanë listuar aktualisht.

Ndërsa kjo marrëveshje është ekskluzive për versionin PlayStation 5, pronarët e Xbox Series X dhe S nuk duhet të shqetësohen. Edhe pse loja renditet në 35 dollarë, ka të ngjarë që zbritja e marrjes në dyqan prej 5 dollarësh të zbatohet edhe për ta.

Star Wars Jedi: Survivor nuk është vetëm për fansat e Star Wars; është një lojë që tërheq të gjithë lojtarët. Me një vlerësim të lartë prej 89 në OpenCritic, ai vlerësohet botërisht për lojën e tij të shkëlqyer dhe përvojën zhytëse. Ndërsa versioni origjinal kishte disa gabime, zhvilluesit kanë punuar pa u lodhur për të ofruar përditësime dhe arnime, duke rezultuar në një përvojë të pastër dhe të lëmuar të lojës.

Ky vazhdim i shumëpritur i Star Wars Jedi: Fallen Order i vitit 2019 zhvillohet pesë vjet pas ngjarjeve të lojës së parë. Lojtarët marrin rolin e Cal Kestis, një kalorës Jedi në një mision për t'u përballur me Perandorinë. Me mekanikën e përmirësuar luftarake dhe opsionet emocionuese të personalizimit të personazheve, Star Wars Jedi: Survivor premton një udhëtim të paharrueshëm.

Mos e humbisni këtë ofertë të së Premtes së Zezë! Drejtohuni në GameStop tuaj më të afërt dhe filloni një aventurë epike me Star Wars Jedi: Survivor.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

A mund të blej Star Wars Jedi: Survivor në internet?

Ndërsa GameStop ofron marrëveshjen në dyqan për Star Wars Jedi: Survivor, rekomandohet të kontrolloni faqen e tyre të internetit për opsionet e blerjeve në internet.

A zbatohet zbritja për platforma të tjera përveç PS5?

Ndërsa zbritja prej 5 dollarësh në blerje në dyqan është konfirmuar aktualisht për versionin PS5, ka të ngjarë që pronarët e Xbox Series X dhe S të mund të gëzojnë gjithashtu të njëjtën zbritje.

A ka ndonjë bonus shtesë me lojën?

Oferta aktuale nuk përmend ndonjë bonus shtesë, por gjithmonë ia vlen të kontrolloni me shitësin për çdo ofertë promocionale ose shtesë që mund të jetë e disponueshme.

Burimet: GameStop.com