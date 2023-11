AI i ri Startup Stability AI prezanton Stable Video Diffusion, një model të gjenerimit të videove me burim të hapur

Stability AI, një startup premtues i AI, ka zbuluar një produkt novator të quajtur Stable Video Diffusion. Ky model i AI ka aftësinë për të transformuar imazhet ekzistuese në video duke i animuar ato, dhe është një nga modelet e pakta të gjenerimit të videove të disponueshme për përdorim me burim të hapur. Nisja e Stable Video Diffusion vjen në një kohë kur kaosi në OpenAI po dominon titujt, duke shfaqur qëndrueshmërinë dhe fokusin e Stabilitetit AI në udhërrëfyesin e produktit të tyre.

Stable Video Diffusion është aktualisht në një fazë të "parashikimit të kërkimit", ku përdoruesit e interesuar duhet të bien dakord për kushte specifike të përdorimit. Këto terma përshkruajnë aplikimet e synuara të Difuzionit të Qëndrueshëm të Videos, të tilla si mjetet edukative dhe krijuese, si dhe dizajnin dhe proceset e tjera artistike. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se përfaqësimet faktike ose të vërteta të njerëzve ose ngjarjeve nuk janë ndër përdorimet e synuara.

Edhe pse kjo risi nga Stability AI ka një potencial të jashtëzakonshëm, ka shqetësime në lidhje me keqpërdorimin e saj të mundshëm. Duke marrë parasysh historinë e paraafishimeve të ngjashme të kërkimit të AI, duke përfshirë publikimet e mëparshme të Stability AI, ekziston mundësia që modeli të shfrytëzohet në rrjetin e errët. Për të kundërshtuar këtë, është thelbësore që Stable Video Diffusion të ketë një filtër të integruar të përmbajtjes për të parandaluar abuzimin. Publikimi i mëparshëm i modelit të Stability AI, Stable Diffusion, u keqpërdor për të krijuar përmbajtje jokonsensuale të falsifikuara për të rritur, duke theksuar rëndësinë e rregullimit të përmbajtjes.

Stable Video Diffusion përbëhet nga dy modele, përkatësisht SVD dhe SVD-XT. SVD mund të transformojë imazhe të palëvizshme në video 576×1024 me 14 korniza, ndërsa SVD-XT i rrit kornizat në 24. Të dy modelet kanë aftësinë për të gjeneruar video në një interval prej tre deri në 30 korniza për sekondë.

Sipas letrës së bardhë që shoqëron Stable Video Diffusion, SVD dhe SVD-XT u trajnuan në një grup të dhënash që përfshinte miliona video. Procesi i trajnimit përfshinte rregullimin e modeleve në një grup më të vogël prej qindra mijëra deri në një milion klip. Origjina e këtyre videove të trajnimit mbetet e paqartë, ashtu si edhe përfshirja e çdo përmbajtjeje me të drejtë autori. Stabiliteti AI dhe përdoruesit e Stable Video Diffusion mund të përballen me sfida ligjore dhe etike nëse materiali me të drejtë autori përdorej pa leje.

Pavarësisht kufizimeve të tij, të cilat përfshijnë pamundësinë për të gjeneruar video pa lëvizje ose pa kamerë të ngadaltë, për të dhënë tekst në mënyrë të lexueshme ose për të prodhuar vazhdimisht përshkrime të sakta të fytyrave dhe njerëzve, Stability AI është optimist për shtrirjen e modeleve. Ata kanë deklaruar se modelet mund të përshtaten për raste të përdorimit të tilla si gjenerimi i pamjeve 360 ​​gradë të objekteve.

Stability AI ka plane ambicioze për të ardhmen e Stable Video Diffusion. Ata janë duke punuar në zhvillimin e një sërë modelesh që do të ndërtojnë dhe zgjerojnë aftësitë e SVD dhe SVD-XT. Përveç kësaj, ata po zhvillojnë një mjet të bazuar në ueb "tekst-në-video" që do t'i lejojë përdoruesit të nxisin modelet me tekst. Qëllimi përfundimtar është komercializimi, me aplikime të mundshme në reklamim, edukim, argëtim dhe më gjerë.

