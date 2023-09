Fotografitë spiune zbulojnë dizajnin e bagazhit të makinës elektrike të Xiaomi, duke përparuar drejt prodhimit masiv të vitit 2024

Një foto spiune e zbuluar kohët e fundit është shfaqur, duke ofruar një vështrim të fshehtë në automjetin elektrik të shumëpritur të Xiaomi. Fotografia tregon dizajnin unik të bagazhit të makinës, i cili ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me rastin e kufjeve Buds 4 Pro të Xiaomi ose një port të zmadhuar karikimi USB-C.

Imazhet zbulojnë një bagazh të gjerë me një hapje të madhe dhe një dysheme të sheshtë, të shoqëruar nga pika të shumta lidhëse për sigurimin e ngarkesës. Kapaku i bagazhit, i bërë prej xhami, i shton një prekje sofistikimit pamjes së përgjithshme të automjetit. Për më tepër, fotot spiune ofrojnë pamje të detajeve të tjera të dizajnit, duke përfshirë një pjesë të përparme të hijshme dhe aerodinamike me një grilë të madhe dhe fenerë të rrëshqitur, si dhe një fund elegant të pasëm me një vijë çatie të pjerrët dhe një dritë të pasme me gjerësi të plotë.

Ndërsa Xiaomi nuk ka lëshuar asnjë informacion zyrtar për automjetin e tyre elektrik, raportet dhe rrjedhjet sugjerojnë se do të jetë një model i nivelit të lartë që synon të konkurrojë me Tesla dhe prodhues të tjerë të shquar të automjeteve. Automjeti pritet të jetë i pajisur me një paketë baterie të fuqishme 101 kWh, e cila siguron një distancë prej mbi 800 km. Për më tepër, ka të ngjarë të përfshijë veçori të avancuara të ndihmës për shoferin.

Lu Weibing, Presidenti i Xiaomi Group, ka raportuar më parë se përparimi i projektit të tyre të automobilave ka tejkaluar parashikimet fillestare. Si rezultat, Xiaomi është në rrugën e duhur për të filluar prodhimin masiv të automjetit të tyre elektrik në gjysmën e parë të 2024.

Si përfundim, rrjedhja e fotove spiune ofron një vështrim në automjetin e ardhshëm elektrik të Xiaomi, duke shfaqur dizajnin e tij të veçantë të bagazhit dhe duke lënë të kuptohet për tiparet e tij të nivelit të lartë. Me prodhimin masiv të planifikuar për vitin 2024, Xiaomi synon të lërë një shenjë në industrinë e automjeteve elektrike, duke konkurruar me lojtarët e njohur dhe duke u ofruar konsumatorëve një opsion të sofistikuar dhe të avancuar teknologjikisht.

