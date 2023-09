Një humbje e rëndë: Rose O'Leary-Hall katër vjeçare vdes para ditës së parë të shkollës

By

Përmbledhje: Katër vjeçarja Rose O'Leary-Hall ndërroi jetë tragjikisht vetëm disa orë para ditës së saj të shumëpritur të parë të shkollës. Rose kishte luftuar me guxim kundër një sëmundjeje të rrallë të zemrës gjatë gjithë jetës së saj dhe kishte bërë disa operacione për të trajtuar defektin. Pavarësisht shpresave të familjes së saj për një operacion të suksesshëm, Rose pësoi komplikime pas operacionit të saj më të fundit, duke çuar në një infeksion të rëndë dhe gjakderdhje. Megjithë përpjekjet më të mira të stafit mjekësor, Rose nuk mori oksigjen të mjaftueshëm në trurin e saj dhe mbështetja e jetës duhej të ndërpritej. Rose ishte e njohur për personalitetin e saj të gjallë dhe djallëzor, duke lënë një përshtypje të qëndrueshme tek ata që takonte. Prindërit e saj, Katie O'Leary-Hall dhe Sue O'Leary-Hall, po ndajnë kujtimet e vajzës së tyre të dashur dhe kanë filluar një mbledhje fondesh për të rritur ndërgjegjësimin për gjendjen e saj.

Rose O'Leary-Hall u diagnostikua me një hark të ndërprerë të aortës, një gjendje që prek vetëm një në 50,000 njerëz, gjatë skanimit 20-javor të nënës së saj. Kjo gjendje ndodh kur arteria kryesore e zemrës, aorta, nuk arrin të zhvillohet plotësisht. Pavarësisht se iu nënshtrua Procedurës Norwood vetëm tre ditëshe në një përpjekje për të ndërtuar një aortë të re, Rose u përball me sfida të vazhdueshme me zemrën e saj. Ajo kishte dy operacione të tjera, por një riparim i plotë nuk u arrit. Prindërit e Rose kishin shpresa për një operacion të tretë, një riparim biventrikular, pasi ajo dukej se ishte mirë në fillim, por shëndeti i saj filloi të përkeqësohej muajt e fundit.

Pas operacionit përfundimtar, Rose përjetoi komplikime, duke përfshirë një infeksion të rreshtimit të brendshëm të zemrës të quajtur endokardit. Kjo rezultoi në gjakderdhje të rëndë, duke bërë që Rose të humbiste një sasi të konsiderueshme gjaku. Pavarësisht ndërhyrjeve mjekësore, gjendja e Rose-s u përkeqësua dhe ajo në fund ndërroi jetë për shkak të mungesës së oksigjenit në tru. Prindërit e përshkruajnë atë si një fëmijë shpirtëror dhe të dashur, plot ligësi dhe mirësi. Ajo kishte aspirata për t'u bërë mjeke dhe la një ndikim të qëndrueshëm tek ata që e njihnin.

Për të nderuar kujtimin e Rose dhe për të rritur ndërgjegjësimin për gjendjen e saj, prindërit e saj kanë filluar një mbledhje fondesh që tashmë ka mbledhur mbi 5,000 £. Ata shpresojnë të parandalojnë familjet e tjera që të përjetojnë një humbje të ngjashme dhe të mbajnë gjallë shpirtin e gjallë të Rozës në zemrat e atyre që ajo preku.

Përkufizime:

– Harku i aortës i ndërprerë: Një defekt i rrallë kongjenital i zemrës ku aorta, arteria kryesore e zemrës, nuk është formuar plotësisht.

– Endokarditi: Infeksion i rreshtimit të brendshëm të zemrës.

– Procedura Norwood: Një procedurë kirurgjikale e përdorur për të trajtuar defekte specifike kongjenitale të zemrës tek të porsalindurit.

Burimet:

– Artikull i Yorkshire Live nga Katie O'Leary-Hall

– Përkufizime mjekësore nga medical-dictionary.thefreedictionary.com