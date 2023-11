Kuptimi i ndikimit mjedisor të nisjeve të Starship

Nisja e fundit e Starship-it të SpaceX ka ngjallur interes për pasojat e mundshme mjedisore të lëshimeve të tilla. Ndërsa ideja e një miliard njerëzish që kërcejnë njëkohësisht mund të mos ketë efekte të rëndësishme afatgjata në Tokë, ndikimi i një objekti masiv si Starship mund të ketë implikime katastrofike.

Me lartësinë e tij të madhe prej 121 metrash dhe një peshë të barabartë me 100,000 njerëz, një Starship plotësisht i ngarkuar posedon energji të madhe kinetike. Nëse një pjesë e konsiderueshme e raketës do të dështonte dhe do të binte përsëri në tokë, ndikimi që rezulton do të çlironte energji ekuivalente me 100 kiloton TNT, duke tejkaluar fuqinë shkatërruese të bombardimeve atomike në Luftën e Dytë Botërore.

Një ndikim i tillë do të imitonte shkatërrimin e shkaktuar nga një goditje masive e meteorit. Në njohjen e këtij kërcënimi të mundshëm, NASA-s i është ngarkuar detyra të identifikojë objekte më të gjata se Starship që mund të paraqesin një rrezik të ngjashëm për Tokën.

Nisja e dytë e fundit e Starship tregoi se SpaceX kishte adresuar disa çështje kyçe që kishin lindur gjatë nisjes fillestare. Të 33 motorët u ndezën me sukses dhe raketa ia doli të kalonte ndarjen e fazës vendimtare. Megjithatë, përforcuesi përfundimisht shpërtheu, ndërsa anija kozmike e fazës së sipërme arriti një lartësi prej 150 kilometrash përpara se të humbiste kontaktin.

Ndërsa shpresojmë për suksesin e nisjeve të ardhshme të Starship, është thelbësore të merren parasysh implikimet mjedisore të këtyre përpjekjeve ambicioze. Ndërsa përpiqemi të bëhemi një qytetërim me shumë planetë, ne duhet t'i japim përparësi sigurisë së planetit tonë, i cili do të vazhdojë të jetë habitati kryesor për shumicën e njerëzimit.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Starship?

Përgjigje: Starship është një raketë masive e projektuar nga SpaceX për misione të ndryshme të eksplorimit të hapësirës, ​​duke përfshirë uljet hënore dhe transportimin e kolonëve në Mars.

Pyetje: Çfarë do të ndodhte nëse Starship do të dështonte dhe do të binte përsëri në Tokë?

Përgjigje: Ndikimi i një Starship plotësisht të ngarkuar mund të shkaktojë një katastrofë të madhe mjedisore, duke shkaktuar shkatërrim të ngjashëm me një goditje gjigante meteori.

Pyetje: A ka identifikuar NASA objekte të tjera afër Tokës që mund të përbëjnë një kërcënim?

Përgjigje: Po, NASA-s i është ngarkuar detyra të gjejë objekte më të gjata se Starship që potencialisht mund të përplasen me Tokën dhe të shkaktojnë dëme të konsiderueshme.

Pyetje: Si shkoi lëshimi i dytë i fundit i Starship?

Përgjigje: Ndërsa nisja demonstroi përmirësime në krahasim me nisjen fillestare, përforcuesi shpërtheu, por anija kozmike e fazës së sipërme arriti një lartësi prej 150 kilometrash përpara se kontakti të humbiste.