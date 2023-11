A është një vazhdim i Nier: Automata në horizont?

By

Tifozët e aksionit RPG të vlerësuar nga kritikët, Nier: Automata, kanë pritur me padurim lajmin për një vazhdim. Ndërsa komuniteti i lojrave shpresonte për një lëshim të afërt, duket se ata do të duhet të presin edhe pak. Sipas prodhuesit të Square Enix, Yosuke Saito, ekipi i zhvillimit ka plane për një hyrje të re në serinë Nier, por nuk do të jetë së shpejti. Në një intervistë të fundit në ngjarjen e lojës Koreane G-STAR 2023, Saito konfirmoi se një vazhdim është në horizont, por theksoi se fokusi i tyre është aktualisht në një projekt tjetër.

Origjinali Nier: Automata, i lëshuar në 2017, mori vlerësime të përhapura për pamjet e tij mahnitëse dhe mekanikën unike luftarake. Duke shitur një 7.5 milionë kopje mbresëlënëse, ai u bë shpejt një hit i njohur për Square Enix. Që atëherë, loja ka zgjeruar universin e saj me ngjarje të kryqëzuara, promovime dhe madje edhe një përshtatje anime. Sidoqoftë, pavarësisht suksesit të tij, fansat nuk kanë marrë ende konfirmimin e një vazhdimi të ri kryesor.

Gjatë intervistës, Saito pranoi sfidën e përsëritjes së suksesit monumental të Nier: Automata. Ndërsa u shpreh optimist për të ardhmen e serialit, ai njohu edhe vështirësinë e tejkalimit të arritjeve të origjinalit. Kjo ndjenjë u përsërit nga shefi i Nier-it, Yoko Taro, i cili deklaroi se arritja e të njëjtit nivel të suksesit në shitje do të ishte "plotësisht e pamundur".

Edhe pse specifikat në lidhje me lojën e ardhshme Nier janë të pakta, fansat mund të ngushëllohen me faktin se seriali i dashur do të vazhdojë të zhvillohet. Ndërkohë, Saito dhe Taro po punojnë pa u lodhur në një projekt të veçantë që shpresojnë ta zbulojnë në vitin 2024. Ndërsa detajet mbeten të fshehta, pritjet rreth shpalljes së tyre të ardhshme janë të dukshme.

Si përfundim, ndërsa një vazhdim i drejtpërdrejtë i Nier: Automata mund të mos vijë në të ardhmen e afërt, fansat mund të jenë të sigurt se seria Nier do të vazhdojë. Pasioni dhe kreativiteti i ekipit të zhvillimit, së bashku me bazën e dedikuar të fansave, sigurojnë që kësti tjetër do t'ia vlejë pritjes.

FAQ

1. A do të ketë një vazhdim të Nier: Automata?

Po, Square Enix ka konfirmuar se një vazhdim është në punë. Megjithatë, data e lëshimit nuk është bërë ende e ditur.

2. Kur mund të presim më shumë informacion rreth lojës së re Nier?

Square Enix ka deklaruar se ata shpresojnë të ndajnë më shumë detaje rreth lojës së ardhshme Nier diku në vitin 2024. Mbani një sy për njoftimet dhe përditësimet zyrtare.

3. A do të jetë loja e re suksesin e Nier: Automata?

Zhvilluesit e kanë pranuar sfidën e tejkalimit të suksesit monumental të lojës origjinale. Ndërsa ata janë optimistë për të ardhmen e serialit, arritja e të njëjtit nivel shitjesh mund të jetë e vështirë. Sidoqoftë, fansat mund të presin një shtesë të denjë për universin Nier.