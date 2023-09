Sony prezanton BURANO, një kamerë të re kinemaje dixhitale CineAlta

Sony ka prezantuar së fundmi kamerën e tyre më të fundit të kinemasë dixhitale, BURANO. Kjo kamerë e re përmban një sensor CMOS mbresëlënës 8.6K me kornizë të plotë, aftësi të fokusimit automatik, ND të ndryshueshme elektronike dhe stabilizim të imazhit brenda trupit. Ai gjithashtu ka një ISO të dyfishtë origjinale prej 800 dhe 320, duke e bërë atë të gjithanshëm në kushte të ndryshme ndriçimi. BURANO është vendosur të fillojë transportin në pranverën e vitit 2024, me një çmim prej 25,000 USD.

Një nga veçoritë e spikatura të BURANO është filtri i tij ND i ndryshueshëm dhe stabilizimi i imazhit brenda trupit, duke e bërë atë aparatin e parë kinemaje dixhitale në botë me të dyja veçoritë të kombinuara në një trup. Kjo u siguron filmbërësve fleksibilitet dhe lehtësi më të madhe në kapjen e pamjeve të tyre. Për më tepër, kamera krenohet me fokusim automatik të shpejtë hibrid dhe njohje të subjektit të mundësuar nga përpunimi AI kur përdoret me lentet e montimit E.

BURANO synohet kryesisht te pronarët/operatorët e nivelit të mesëm dhe të lartë, të cilët janë të gatshëm të investojnë mbi 20,000 dollarë për një aparat fotografik dixhital kinemaje. Pritet të përdoret në produksione të ndryshme, si dokumentarë, video të korporatave, video muzikore, filmime të kafshëve të egra dhe natyrës, dhe si një opsion popullor i kamerës B së bashku me Sony VENICE 2.

Kamera e ka marrë emrin nga ishulli i vogël Burano në Lagunën Veneciane, Itali. Ky emër u zgjodh për të krijuar një lidhje me Venecia dhe për të simbolizuar aftësitë e kamerës. Burano është i njohur për punimet me dantella dhe shtëpitë me ngjyra të ndezura.

Për sa i përket cilësisë së imazhit, BURANO shfaq performancë mbresëlënëse. Ai përmban një sensor të ri CMOS 8.6K me kornizë të plotë, të ngjashëm me atë që gjendet në kamerën VENICE 2. Ofron 16 ndalesa të diapazonit dinamik, me zhurmë të ulët dhe ndjeshmëri ndaj situatave me dritë të ulët. Sensori gjithashtu mbështet ISO-të me bazë të dyfishtë prej 800 dhe 3200.

Lidhur me kodekët e regjistrimit, BURANO ofron opsione të ndryshme si X-OCN LT, XAVC H dhe XAVC. Ai është i aftë të regjistrojë brenda skedarëve X-OCN pa pasur nevojë për një regjistrues të jashtëm. X-OCN LT ofron madhësi më të vogla skedarësh duke ruajtur cilësinë dhe fleksibilitetin e skedarëve Linear 16-bit.

Në përgjithësi, Sony BURANO është një aparat fotografik dixhital i fuqishëm kinemaje që ofron cilësi të jashtëzakonshme imazhi dhe veçori të avancuara. Ai është krijuar për të përmbushur nevojat e kineastëve profesionistë dhe pritet të lërë gjurmë në industri.

