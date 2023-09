Paketat e konsolave ​​të PlayStation 5 marrin një ulje çmimi prej 50 dollarësh në SHBA

Sony ka njoftuar një ulje prej 50 dollarësh në çmimin e paketave të konsolave ​​PlayStation 5 në Shtetet e Bashkuara. Paketa Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 është reduktuar nga 539.99 dollarë në 489.99 dollarë, me këtë ofertë të disponueshme online në PlayStation Direct deri më 30 shtator. Përveç kësaj, shitës me pakicë si Best Buy dhe Walmart po ofrojnë gjithashtu të njëjtën paketë për 489 dollarë. Paketa Final Fantasy 16 dhe paketa Horizon Forbidden West kanë marrë gjithashtu një zbritje prej 50 dollarësh, të disponueshme në Walmart dhe Best Buy.

Për të interesuarit, GameStop aktualisht po ofron një zbritje prej 50 dollarësh në PS5 të zgjedhura kur bëni blerje në dyqan deri në 9.29.23. Vlen të theksohet se zbritjet e PS5 në SHBA kanë qenë më pak agresive në krahasim me Evropën, ku Sony ka kryer së fundmi dy promovime çmimesh në po aq muaj. Këto promovime përfshinin një ulje prej 75 £ / 100 € në koston e modelit standard PS5.

Javën e kaluar, Sony rriti çmimet e abonimeve në PlayStation Plus deri në 35%. Kjo rritje çmimi ndikoi në planet e abonimit 12-mujorë për nivelet Essential, Extra dhe Premium të shërbimit, me çmime që u rritën me 20-40 dollarë / 10-20 £ / 12-32 € në varësi të planit të zgjedhur të anëtarësimit.

Duhet përmendur se një zbulues i besueshëm ka zbuluar disa nga lojërat që do të shtohen në Katalogun e Lojërave PlayStation Plus këtë muaj.

Burimet:

– PlayStation 5: Paketat e konsolave ​​të PlayStation 5 janë ulur me 50 dollarë në Shtetet e Bashkuara.

– Sony Interactive Entertainment: Kompania përgjegjëse për markën PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: Një video lojë popullore në ekskluzivitetin e Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Kësti i ardhshëm në serinë e lojërave Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: Një lojë e ardhshme me role aksion e zhvilluar nga Guerrilla Games.

– PlayStation: Një platformë lojrash e zhvilluar nga Sony.

– PlayStation Plus: Një shërbim abonimi që ofron akses në lojëra me shumë lojtarë në internet dhe lojëra falas.