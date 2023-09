iOS 17: Si të ndani fjalëkalimet në iPhone me iCloud Keychain

By

Apple po prezanton një përmirësim të madh për iCloud Keychain me iOS 17, duke i lejuar përdoruesit të ndajnë pa probleme kredencialet me këdo. Funksioni i ri, i njohur si "Fjalëkalimet familjare", u mundëson përdoruesve të ndajnë fjalëkalimet dhe çelësat me një grup kontaktesh të besuara. Kjo veçori është e koduar nga skaji në skaj dhe e bën ndarjen e fjalëkalimit më të lehtë dhe më të sigurt.

Për të ndarë fjalëkalimet në një iPhone me iOS 17, ndiqni këto hapa:

Hapni aplikacionin Cilësimet Rrëshqitni poshtë dhe trokitni lehtë mbi Fjalëkalimet Në seksionin Fjalëkalimet e familjes, zgjidhni "Filloni" Shtoni njerëz në grupin tuaj të fjalëkalimit të përbashkët (iPhone-i i tyre duhet të jetë gjithashtu në iOS 17) Zgjidhni fjalëkalimet ose çelësat e kalimit që dëshironi të ndani Prekni "Lëviz" në këndin e sipërm djathtas Dërgoni një mesazh personit/personave me të cilët po ndani fjalëkalimet

Është e mundur të konfigurohen grupe të shumta fjalëkalimesh të përbashkëta, duke lejuar më shumë fleksibilitet dhe komoditet. Megjithatë, ka një çuditshmëri kur fshini fjalëkalimet e përbashkëta. Ato zhvendosen në një dosje të fshirë së fundi, e cila do të fshihet automatikisht pas 30 ditësh. Nëse dëshironi të hiqni një fjalëkalim të përbashkët, por ta mbani atë në fjalëkalimet tuaja, mund ta rikuperoni atë duke trokitur mbi fjalëkalimin në dosjen "Të fshira së fundi" dhe duke zgjedhur "Rikuem te fjalëkalimet e mia".

Fjalëkalimet e përbashkëta në pajisjet Apple përmirësojnë komoditetin e iCloud Keychain dhe e bëjnë atë një opsion më konkurrues në krahasim me menaxherët e fjalëkalimeve me pagesë. Kjo aftësi e re në iOS 17 sjell shkathtësi dhe siguri shtesë në ndarjen e fjalëkalimeve. A jeni i emocionuar për këtë veçori të re?

Burimet:

– 9 deri në 5 Mac

- Mollë