Oferta të reja për modelet Apple MacBook dhe MacBook Pro të disponueshme në Amazon Kanada

Nëse jeni në treg për një Apple MacBook ose MacBook Pro të ri, atëherë jeni me fat. Amazon Canada ka zbuluar së fundmi një raund të ri ofertash, duke ofruar zbritje të konsiderueshme në modele të zgjedhura. Pavarësisht nëse jeni student, profesionist ose entuziast i teknologjisë, kjo është një mundësi që ia vlen të merret parasysh.

Një nga ofertat më të spikatura është Apple 2022 MacBook Pro me çipin e shumëpritur M2 dhe një ekran Retina 13 inç. Ky laptop i fuqishëm dhe i hijshëm është aktualisht i disponueshëm për vetëm 1,399 dollarë, duke ju kursyer një ulje të konsiderueshme prej 18% nga çmimi origjinal.

Një marrëveshje tjetër e dukshme është Apple 2021 MacBook Pro me një ekran 16 inç dhe një çip mbresëlënës Apple M1 Max. Me një çmim prej 3,299 dollarë, ju mund të kurseni një 25% të konsiderueshëm në këtë pajisje moderne, të kompletuar me një CPU me 10 bërthama.

Për ata që kërkojnë opsione më të përballueshme, modelet Apple 2020 MacBook Pro dhe MacBook Air janë gjithashtu të disponueshme me çmime të zbritura. MacBook Pro 2020, i pajisur me Çipin Apple M1, mund të jetë i yti për vetëm 1,442 dollarë, duke ofruar një zbritje prej 26%. Ndërkohë, MacBook Air 2020 i lehtë dhe i lëvizshëm, me çipin Apple M1 dhe një ekran mahnitës 13 inç Retina, aktualisht kushton 1,484 dollarë, duke ju kursyer 10% nga kostoja e rregullt.

Këto janë vetëm disa shembuj të ofertave fantastike të disponueshme në Amazon Canada për modelet Apple MacBook dhe MacBook Pro. Vizitoni faqen e internetit të Amazon Canada për të shfletuar përzgjedhjen e plotë dhe për të përfituar nga këto oferta me kohë të kufizuar.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. A mund t'u besoj çmimeve dhe ofertave të ofruara në Amazon Canada?

Po, Amazon Canada është një treg me reputacion në internet i njohur për çmimet e tij konkurruese dhe marrëveshjet e besueshme. Sidoqoftë, është gjithmonë një ide e mirë të krahasoni çmimet në platforma të shumta për t'u siguruar që po merrni marrëveshjen më të mirë të mundshme.

2. A janë këto oferta të disponueshme vetëm për një kohë të kufizuar?

Po, këto oferta zakonisht janë të kufizuara në kohë, prandaj rekomandohet të përfitoni prej tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Mbani në mend se disponueshmëria mund të ndryshojë, prandaj kontrolloni listën e produkteve për informacionin më të përditësuar.

3. A janë këto modele Apple MacBook dhe MacBook Pro versionet më të fundit të disponueshme?

Modelet e listuara në marrëveshje mund të përfshijnë si versionet më të fundit ashtu edhe gjeneratat e mëparshme. Është thelbësore të lexoni me kujdes përshkrimet e produktit për të përcaktuar specifikat e sakta të pajisjes që ju intereson.

Burimet:

- Amazon Kanada