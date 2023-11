Çmimet SSD portative të Samsung T5 Evo: Një surprizë e mirëpritur

Ndërsa SSD-të portativë Samsung T5 Evo nuk kanë bërë ende debutimin e tyre në tregun amerikan, disponueshmëria e fundit me pakicë në Kinë ka zbuluar një surprizë të këndshme: çmime dukshëm më të ulëta se sa ishte parashikuar fillimisht. Modeli 8 TB, i cili mbante një MSRP të sugjeruar prej 649 dollarësh, u pa në shitje në jd.com të Kinës për rreth 500 dollarë. Kjo mospërputhje në çmim na bën të shpresojmë për më shumë opsione miqësore me portofolin kur këto SSD të bëhen të disponueshme në shtet.

Pas krahasimit të çmimeve MSRP dhe Kinës për serinë Samsung T5 Evo, është e rëndësishme të theksohet se këto çmime të konvertuara mund të mos pasqyrojnë drejtpërdrejt atë që mund të presim për disponueshmërinë me pakicë në SHBA. Megjithatë, ato ofrojnë një pikë referimi të dobishme për krahasim. Për më tepër, me shitjet e vazhdueshme të së Premtes së Zezë, është e arsyeshme të spekulohet se çmimet potencialisht mund të bien edhe më tej.

Një pikë interesante krahasimi është Samsung 990 Pro 4TB, i cili u lançua me një MSRP prej 354.99 dollarë. Aktualisht, ky SSD është i disponueshëm në Amazon për vetëm 249.99 dollarë, duke ilustruar një hendek të rëndësishëm midis çmimit të sugjeruar dhe atij aktual. Duke pasur parasysh këtë prirje, është e besueshme të pritet një ulje e ngjashme e çmimit për Samsung T5 Evo 8TB, duke e ulur atë në rreth 445 dollarë në vend të 650 dollarëve fillestarë.

Është e qartë se MSRP-të e propozuara për serinë Samsung T5 Evo janë jashtë sinkronizimit, veçanërisht kur krahasohen me SSD-të portative të nivelit më të lartë nga linja e vetë Samsung. Për shembull, Samsung SSD T7 2TB, i cili ofron performancë më të shpejtë, tashmë mund të blihet për rreth 135 dollarë. Samsung T65 Shield 7TB i fortë i vlerësuar me IP2 është edhe më i përballueshëm me rreth 120 dollarë, me modelin 4TB me çmim 200 dollarë. Këto alternativa, të pajisura me TLC NAND, e tejkalojnë T5 Evo për sa i përket shpejtësisë dhe epërsisë së përgjithshme.

Këta shembuj, së bashku me të tjerë, tregojnë se Samsung dhe partnerët e tij të shitjes me pakicë do të luftojnë për të justifikuar tarifimin e çmimeve premium për komponentët e nivelit më të ulët. Ndërsa seria T5 Evo krenohet me avantazhin e ofrimit të 8 TB hapësirë ​​ruajtjeje në një pajisje kompakte dhe të përshtatshme, ajo do të duhet të gjejë një ekuilibër midis çmimit dhe performancës për të joshur konsumatorët.

FAQ

Pyetje: A mund të presim që SSD-të portative Samsung T5 Evo të kenë çmime të ngjashme në SHBA si në Kinë?

Përgjigje: Çmimet e vërejtura në Kinë nuk janë domosdoshmërisht tregues të asaj që mund të presim në SHBA. Sidoqoftë, ato ofrojnë një pikë referimi për krahasimet e mundshme të çmimeve.

Pyetje: A ka ndonjë ofertë ose zbritje të vazhdueshme për SSD-të portative, veçanërisht për serinë Samsung T5 Evo?

Përgjigje: Gjatë shitjeve të së Premtes së Zezë, është e zakonshme të gjesh zbritje në produkte të ndryshme elektronike, duke përfshirë SSD-të portative. Vlen të mbani një sy për çdo marrëveshje që mund të ulë më tej çmimet e serisë Samsung T5 Evo.

Pyetje: Çfarë avantazhesh ka seria Samsung T5 Evo ndaj SSD-ve të tjera portative në treg?

Përgjigje: Avantazhi më domethënës i serisë Samsung T5 Evo është kapaciteti i madh i ruajtjes. Modeli 8TB ofron hapësirë ​​të bollshme në një formë kompakte dhe portative, duke u kujdesur për përdoruesit që kërkojnë aftësi të gjera ruajtjeje.