Marrëveshja e Newegg Black Friday: Përditësoni kompjuterin tuaj të lojërave me kartën grafike të fuqishme RTX 4070 Ti

Po kërkoni të çoni përvojën tuaj të lojërave në nivelin tjetër? Newegg ka një marrëveshje emocionuese të së Premtes së Zezë për kartën grafike MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC, duke e ofruar atë me çmimin e saj më të ulët ndonjëherë prej vetëm 719 dollarë.

RTX 4070 Ti është një bishë e një karte grafike, e pajisur me 240 bërthama Tensor dhe 60 bërthama gjurmuese rrezesh, duke ofruar performancë të pashembullt për pajisjen tuaj të lojrave. Me një proces TSMC 4 nanometër dhe një 35.8 miliardë transistorë mbresëlënës, kjo kartë jep një goditje serioze.

Një nga pikat kryesore të RTX 4070 Ti janë aftësitë e tij të pakrahasueshme për gjurmimin e rrezeve. Standardet kanë treguar se ai tejkalon konkurrentët e tij nga AMD dhe Intel për sa i përket performancës së gjurmimit të rrezeve. Softueri DLSS 3 i NVIDIA, duke përfshirë përditësimin më të fundit 3.5 me Ray Reconstruction, përmirëson cilësinë e gjurmimit të rrezeve në tituj të zgjedhur, duke ofruar një përvojë lojërash edhe më gjithëpërfshirëse.

Kur bëhet fjalë për performancën e lojërave, RTX 4070 Ti nuk zhgënjen. Në testimin tonë gjithëpërfshirës të standardeve, ai shfaqi rezultate mbresëlënëse në cilësimet ultra në rezolucion 4K. Pavarësisht nëse dëshironi të eksploroni botë të gjera të hapura, të përfshiheni në beteja intensive me shumë lojtarë ose të shijoni lojëra vizualisht mahnitëse, kjo kartë grafike do t'ju ndihmojë ta bëni këtë me lehtësi.

Me marrëveshjen e së Premtes së Zezë në Newegg, tani është koha e përsosur për të përmirësuar kompjuterin tuaj të lojërave ose për të ndërtuar një të ri. Mos e humbisni këtë mundësi për të rrëmbyer RTX 4070 Ti me një çmim të pakrahasueshëm dhe për të ngritur përvojën tuaj të lojërave në lartësi të reja.

FAQ:

Pyetje: Cilat janë veçoritë kryesore të kartës grafike MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC?

Përgjigje: RTX 4070 Ti përmban 240 bërthama Tensor, 60 bërthama gjurmuese rrezesh, një proces TSMC 4 nanometër dhe 35.8 miliardë transistorë.

Pyetje: Pse është i rëndësishëm gjurmimi i rrezeve për lojtarët?

Përgjigje: Teknologjia e gjurmimit të rrezeve shton ndriçim dhe reflektime realiste në lojëra, duke rritur cilësinë vizuale dhe zhytjen.

Pyetje: Si krahasohet RTX 4070 Ti me konkurrentët e tij nga AMD dhe Intel?

Përgjigje: RTX 4070 Ti ofron performancë superiore të gjurmimit të rrezeve në krahasim me kartat grafike AMD dhe Intel.

Pyetje: A mund të përballojë RTX 4070 Ti lojërat me rezolucion 4K?

Përgjigje: Po, RTX 4070 Ti performon në mënyrë të mrekullueshme me rezolucion 4K, duke i lejuar lojtarët të shijojnë titujt e tyre të preferuar me pamje mahnitëse.

Pyetje: Ku mund ta gjej këtë marrëveshje të së Premtes së Zezë?

Përgjigje: Mund ta gjeni marrëveshjen në faqen e internetit të Newegg.