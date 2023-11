Reliance Industries planifikon investime të mëdha në Bengalin Perëndimor

By

Reliance Industries, e udhëhequr nga kryetari Mukesh Ambani, ka konfirmuar një investim të rëndësishëm prej 45,000 ₹ crore në Bengalin Perëndimor. Përveç kësaj, konglomerati po planifikon gjithashtu të investojë një Rs shtesë. 20,000 crore gjatë tre viteve të ardhshme. Ky lajm u njoftua gjatë edicionit të 7-të të Samitit Global të Biznesit të Bengalit në Kalkuta.

Ambani zbuloi se pjesa më e madhe e investimit do të përqendrohet në tre sektorë kryesorë – telekom, shitje me pakicë dhe bioenergji. Me përhapjen e shpejtë të Jio Fiber dhe Air Fibre, Reliance synon të transformojë çdo shtëpi në Bengal në një shtëpi të zgjuar. Ky transformim pritet të krijojë mundësi të reja punësimi dhe sipërmarrjeje për miliona njerëz në rajon. Ambani shprehu optimizmin e tij, duke deklaruar se Bengali ka potencialin për të tërhequr talente të nivelit të lartë jo vetëm nga India, por nga e gjithë bota.

Reliance Retail, një degë e Reliance Industries, do të zgjerojë gjithashtu gjurmën e saj në Bengalin Perëndimor. Kompania planifikon të rrisë numrin e dyqaneve me pakicë nga 1000 në 1200 brenda dy viteve të ardhshme. Ky zgjerim pritet të mbështesë qindra MSME (ndërmarrje të vogla, të vogla dhe të mesme) dhe t'u sigurojë atyre një shtrirje të paprecedentë të shpërndarjes në të gjithë Indinë.

Ambani theksoi gjithashtu angazhimin e Reliance ndaj bioenergjisë. Konglomerati është bërë prodhuesi më i madh i bioenergjisë në Indi, duke përdorur teknologjinë e tij të zhvilluar indigjene. Ambani njoftoi planet për të ngritur 100 impiante të biogazit të kompresuar (CBG) në tre vitet e ardhshme, duke shfrytëzuar mbetjet bujqësore dhe mbetjet organike. Për më tepër, Reliance do të ndihmojë fermerët në kultivimin e plantacioneve të energjisë në një shkallë të gjerë, duke ndihmuar në reduktimin e emetimeve të karbonit dhe prodhimin e plehut organik.

Nëpërmjet këtyre investimeve në telekom, shitje me pakicë dhe bioenergji, Reliance Industries synon të kontribuojë në prosperitetin e përbashkët, inovacionin teknologjik, përfshirjen dhe harmoninë e njerëzve të Bengalit.

FAQ

Cilat janë fushat që Reliance Industries planifikon të investojë në Bengalin Perëndimor?

Reliance Industries planifikon të investojë në fushat e telekomit, shitjes me pakicë dhe bioenergjisë në Bengalin Perëndimor.

Sa dyqane me pakicë planifikon të krijojë Reliance në Bengalin Perëndimor?

Reliance Retail, një degë e Reliance Industries, planifikon të rrisë numrin e dyqaneve me pakicë nga 1000 në 1200 brenda dy viteve të ardhshme.

Cili është plani i Reliance në fushën e bioenergjisë?

Reliance Industries synon të krijojë 100 impiante të biogazit të kompresuar (CBG) në tre vitet e ardhshme dhe të ndihmojë fermerët në kultivimin e plantacioneve të energjisë në një shkallë të gjerë. Këto nisma do të ndihmojnë në reduktimin e emetimeve të karbonit dhe prodhimin e plehut organik.