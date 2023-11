The Legend of Zelda: Ocarina of Time – A Journey Down Memory Lane

Është e vështirë të besohet, por The Legend of Zelda: Ocarina of Time feston sot 25 vjetorin e saj. Nëse ky fakt ju bën të ndiheni të vjetër, nuk jeni vetëm. Ende e mbaj mend emocionin dhe pritjen që rrethonte publikimin e aventurës së parë 3D Zelda të Nintendo në vitin 1998. Si adhurues i pjesës së mëparshme, A Link to the Past, mezi prisja të kapja Ocarina of Time.

Unë pata fatin që pata mundësinë për të luajtur dhe rishikuar lojën vetëm disa ditë para daljes së saj zyrtare. Më kujtohet qartë se kam kaluar orë të panumërta duke u zhytur në lojë, duke lundruar në botën mahnitëse të Hyrule dhe duke përjetuar historinë epike. Kalimi në grafikë 3D ishte i qetë dhe mekanika e lojës ishte novator për kohën e tij.

Për të bërë një udhëtim në korsinë e kujtesës dhe për të bashkuar kujtimet e mia të atyre ditëve të hershme, kontaktova me ish-kolegët e mi nga IGN64. Së bashku, ne kujtuam eksitimin rreth lëshimit të lojës dhe orët e gjata të kaluara duke e luajtur atë. Ne madje patëm privilegjin të luanim një version paraprak në një ngjarje Zelda në Seattle të quajtur Zelda Summit.

Një detaj intrigues që doli gjatë diskutimit tonë ishte prania e gjakut në versionin e hershëm të lojës. Kur luftonte me Ganon, ai derdhte gjak të kuq kur goditej. Sidoqoftë, kjo më vonë u ndryshua në "djersë" jeshile në versionet pasuese të lojës. Ndoshta Nintendo ishte i shqetësuar për vlerësimin e lojës ose thjesht mendoi se nuk përputhej me vizionin e tyre.

Duke parë prapa, Ocarina of Time zë një vend të veçantë në historinë e lojërave. Ai jo vetëm që e forcoi ekskluzivitetin e The Legend of Zelda si një emër i njohur, por gjithashtu shtyu kufijtë e asaj që ishte e mundur në lojëra. Bota e saj zhytëse, personazhet e paharrueshëm dhe historia magjepsëse mahnitën miliona lojtarë në mbarë botën.

Ndërsa festojmë 25-vjetorin e kësaj loje të dashur, le të marrim një moment për të vlerësuar ndikimin që ka pasur në industri dhe kujtimet që ka krijuar për lojtarë të panumërt. Gëzuar ditëlindjen, Ocarina e Kohës!

Pyetjet e bëra më shpesh

1. A është Ocarina of Time loja më e mirë e Zelda?

Opinionet mund të ndryshojnë, por shumë e konsiderojnë Ocarina of Time si një nga lojërat më të mira Zelda të bëra ndonjëherë. Lojë e tij inovative, historia e thellë dhe pamjet mahnitëse vendosin një standard të ri për serinë.

2. A mund të luaj Ocarina of Time në konzolat moderne?

Po, Ocarina of Time u rilançua disa herë pas lançimit fillestar në Nintendo 64. Tani është i disponueshëm në Nintendo 3DS dhe mund të luhet në Nintendo Switch përmes shërbimit Nintendo Switch Online.

3. Si ndikoi Ocarina of Time në lojërat e ardhshme të Zelda?

Ocarina of Time vendosi themelet për lojërat e ardhshme Zelda duke prezantuar mekanika dhe veçori të ndryshme të lojës që janë bërë elementë kryesorë të serisë. Theksi i tij te eksplorimi, zgjidhja e enigmave dhe tregimi gjithëpërfshirës ndikoi në titujt pasues të Zelda.

4. Pse Ocarina of Time konsiderohet një kryevepër e lojrave?

Ocarina of Time vlerësohet shpesh për lojën e saj inovative, kolonën zanore të bukur dhe personazhet e paharrueshëm. Ai e përktheu me sukses formulën e dashur Zelda në fushën 3D, duke krijuar një përvojë zhytëse dhe të paharrueshme të lojërave.

5. A ka ndonjë plan për një vazhdim të Ocarina of Time?

Ndërsa nuk ka asnjë vazhdim të drejtpërdrejtë të Ocarina of Time, loja mori një pasardhës shpirtëror në formën e The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask ruan shumë nga elementët e lojës dhe mekanikën e prezantuar në Ocarina of Time ndërsa ofron një histori unike dhe më të errët.

Ju lutemi vini re se informacioni i dhënë në këtë FAQ bazohet në njohuritë e disponueshme aktualisht dhe mund të jetë subjekt i ndryshimit.

burimet: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched