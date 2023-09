Hotel Americana Motor: Një Oaz Retro-Futuristik në Rrugën 66

By

I vendosur në qytetin e bukur të Flagstaff, Americana Motor Hotel së fundmi iu nënshtrua një transformimi të plotë, duke sjellë një prekje retro-futurizmi në këtë pikë referimi historike të Route 66. Udhëhequr nga Practice Hospitality, një kompani e njohur e menaxhimit të hoteleve, Americana Motor Hotel tani u ofron miqve një përvojë të paharrueshme me dizajnin e tij unik, komoditetet e menduara dhe vendndodhjen kryesore.

Duke marrë frymëzim nga mrekullitë natyrore të Flagstaff dhe historia e pasur hënore, dizajni i Americana Motor Hotel është një përzierje e nostalgjisë së mesit të shekullit dhe estetikës moderne. Andrew Alford, projektuesi kryesor, inkorporoi ngjyra të theksuara, modele gjeometrike dhe elemente artistike të frymëzuara nga peizazhi përreth. Kjo vëmendje ndaj detajeve krijon një atmosferë të çuditshme, me referenca të fshehura për astronominë dhe Route 66 në të gjithë pronën.

Dhomat e hotelit Americana Motor kullojnë një futurizëm fshatar, duke kombinuar tonet e ngrohta të tokës me teksturat e drurit dhe tekstile të pasura. Tapetet tërheqëse me vija rrotulluese, dërrasat e kokës që kujtojnë veshjet e skive të viteve 1970 dhe arti origjinal që feston pyjet ikonë halore të Flagstaff krijojnë një ambient unik dhe tërheqës. Edhe pajisja e dushit dhe pllaka e bardhë u zgjodhën për t'i bërë homazhe pajisjeve të NASA-s për uljen në Hënë Apollo.

Lobi i hotelit mirëpret mysafirët me një raft broshure udhëtimi të cilësisë së mirë, duke i shtuar një prekje nostalgjie përvojës së check-in. Anëtarë të ditur të stafit janë të disponueshëm për të dhënë informacion rreth zonës, dhe lobi ofron ndenjëse të rehatshme, lojëra në bord dhe një hapësirë ​​me pakicë të pajisur me gjëra të ndryshme dhe suvenire. Vizitorët mund të përdorin gjithashtu banketin e përbashkët, të pajisur me priza elektrike, duke e bërë atë të përsosur për punë në distancë.

Jashtë, Americana Motor Hotel ka një oborr të gjerë, ku mysafirët mund të çlodhen pranë pishinës së nxehtë gjatë gjithë vitit, të luajnë lojëra në oborr, të pushojnë në një shtrat i varur ose të mblidhen rreth vatrave të zjarrit për të ndarë histori udhëtimesh. Të apasionuarit pas natyrës do të vlerësojnë teleskopët e disponueshëm për shikimin e yjeve dhe biçikletat e ofruara për të eksploruar qytetin.

Si një hotel miqësor për kafshët shtëpiake, Americana Motor Hotel mirëpret shokët me gëzof të të gjitha madhësive. "Barkyard" i rrethuar i pronës ofron një hapësirë ​​të sigurt për kafshët shtëpiake që të zgjasin këmbët e tyre, ndërsa një stacion i përshtatshëm për larjen e qenve siguron që ato të qëndrojnë të pastër dhe të rehatshëm. Për më tepër, angazhimi i hotelit ndaj qëndrueshmërisë është i dukshëm në zgjedhjen e pijeve të konservuara prej alumini, shisheve të ujit të ripërdorshme dhe peizazhit tolerant ndaj thatësirës.

Flagstaff, i njohur si "Qyteti i Shtatë mrekullive", ofron mundësi të pafundme për aventura. Qoftë duke vizituar Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Observatori Lowell ose ndonjë nga destinacionet e jashtme të rajonit, Americana Motor Hotel shërben si kampi bazë i përsosur për eksplorim. Pas një dite ecjeje, skijimi ose eksplorimi të mrekullive të natyrës, mysafirët mund të tërhiqen në komoditetin e Hotel Americana Motor dhe të pushojnë në dhomat e tij të pajisura mirë.

Për të mësuar më shumë rreth Americana Motor Hotel dhe për të bërë rezervime, vizitoni faqen e tyre të internetit në americanamotorhotel.com ose telefononi 928.833.3060.

