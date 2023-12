Gruaja Redondo Beach dënohet për skemën e mashtrimit të Medicare

Një grua nga Redondo Beach është dënuar me 15 vjet burg për përfshirjen e saj në një skemë mashtrimi të Medicare. Tamara Motley, 55 vjeç, u shpall fajtore për paraqitjen e pretendimeve mashtruese në vlerë prej mbi 24 milionë dollarësh për pajisje mjekësore dhe riparime të panevojshme mjekësore.

Motley, pronarja de facto e Action Medical Equipment and Supplies me bazë në Hawthorne dhe Kaja Medical Equipment & Supply me bazë në Ventura, orkestroi një skemë në të cilën ajo paguante bashkëpunëtorët për referimet e pacientëve. Këta pacientë u dërguan më pas te mjekët e korruptuar, të cilët u përshkruanin karrige me rrota të panevojshme mjekësore. Kompanitë e Motley-t më pas do t'i dorëzonin Medicare fatura mashtruese.

Skema përfitoi nga ndryshimet në rregullat e rimbursimit duke faturuar Medicare për riparimet e karrigeve me rrota elektrike në vend të pagesave paraprake. Këto riparime shpesh nuk ishin të nevojshme nga pikëpamja mjekësore dhe ndonjëherë nuk kryheshin fare. Pavarësisht kësaj, Medicare pagoi Action mbi 10.3 milionë dollarë për pajisje dhe riparime mjekësore të qëndrueshme, ndërsa Kaja mori afërsisht 2.8 milionë dollarë.

Gjykatësi i qarkut i SHBA-së, Stanley Blumenfeld Jr., gjithashtu urdhëroi Motley-n të paguante 13.1 milion dollarë në dëmshpërblim. Motley u shpall fajtor për 20 akuza për mashtrim të kujdesit shëndetësor, dy akuza për vjedhje të rëndë identiteti dhe një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash.

Skemat e mashtrimit të Medicare si kjo jo vetëm që u kushtojnë taksapaguesve miliona dollarë, por gjithashtu i vënë pacientët në rrezik duke u ofruar atyre pajisje dhe shërbime mjekësore të panevojshme. Ky rast shërben si një kujtesë për rëndësinë e mbikëqyrjes dhe zbatimit të fortë për të mbrojtur integritetin e sistemit Medicare.

Dënimi i Tamara Motley dërgon një mesazh të qartë se individët e përfshirë në mashtrimin e kujdesit shëndetësor do të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre. Departamenti i Drejtësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit janë të përkushtuara për ndjekjen penale të këtyre rasteve dhe parandalimin e abuzimit të mëtejshëm të programit Medicare. Duke luftuar mashtrimin, fondet e çmuara të kujdesit shëndetësor mund të ridrejtohen drejt atyre që kanë vërtet nevojë për të, duke siguruar mirëqenien e përfituesve të Medicare dhe qëndrueshmërinë e programit.