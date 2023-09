Një specie e milingonave pushtuese e gjetur në Itali mund të përhapet në Mbretërinë e Bashkuar me ngrohje globale, paralajmëron studimi

By

Një specie e milingonave invazive jo-vendase e njohur si milingona e kuqe e zjarrit (Solenopsis invicta) është krijuar në Itali dhe përbën një kërcënim për Evropën dhe potencialisht Britaninë e Madhe me ngrohjen globale, sipas një studimi. Këto milingona konsiderohen si një nga speciet pushtuese më shkatërruese pasi ato kanë një thumb të fuqishëm dhe mund të shkaktojnë dëme në të mbjellat dhe të infektojnë pajisjet elektrike. Ata dihet se formojnë me shpejtësi "super koloni" me mbretëresha të shumta, të cilat prenë bimët vendase, insektet dhe barngrënësit, duke i tejkaluar ato për ushqim.

Milingona e kuqe e zjarrit është specia e pestë pushtuese më e kushtueshme globalisht dhe mund të shkaktojë dëme me vlerë rreth 6 miliardë dollarë (4.8 miliardë £) në vit. Studiuesit kanë identifikuar 88 fole të kuqe të milingonave të zjarrit në 5 hektarë (12 hektarë) pranë Sirakuzës, Siçili, dhe kanë përcaktuar se kolonitë pushtuese mund të kenë origjinën nga Kina ose SHBA. Studimi thekson nevojën për përpjekje të koordinuara për të zbuluar dhe për t'iu përgjigjur këtij kërcënimi të ri përpara se ai të përhapet në mënyrë të pakontrolluar.

Organizata bamirëse Buglife i ka bërë thirrje qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të ndalojë importin e tokës, pasi speciet invazive të milingonave përhapen lehtësisht përmes bimëve të importuara. BE-ja ka ndaluar tashmë eksportin e tokës nga Britania e Madhe, por nuk janë marrë masa reciproke nga MB për të ndaluar importet, veçanërisht përmes tregtisë së kopshtarisë. Ekspertët janë të shqetësuar për hyrjen e këtyre llojeve të milingonave pushtuese në Evropë, pasi pasi ato vendosen, bëhet sfiduese për t'i zhdukur ato.

Milingona e kuqe e zjarrit është gjetur më parë në produkte të importuara në Spanjë, Finlandë dhe Holandë, por ky është konfirmimi i parë i krijimit të saj në natyrë në kontinentin evropian. Ndërsa BE-ja ka përditësuar listën e saj të “llojeve shqetësuese” për të përfshirë milingonën e kuqe të zjarrit, qeveria britanike nuk e ka përditësuar listën e saj që nga Brexit. Australia po shpenzon aktualisht 400 milion dollarë për të zhdukur milingonën, ndërsa Zelanda e Re është i vetmi vend që i ka zhdukur ato me sukses.

Studiuesit përcaktuan se milingona e kuqe e zjarrit mund të vendoset potencialisht në rreth 7% të Evropës. Me ngrohjen globale, deri në gjysma e zonave urbane në Evropë, duke përfshirë qytetet kryesore si Londra, Parisi, Roma dhe Barcelona, ​​mund të bëhen habitate të përshtatshme për speciet. Milingona është më e përshtatshme për qytetet bregdetare mesdhetare dhe portet e tyre detare mund të ndihmojnë në përhapjen e saj.

Studimi rekomandon monitorim të mëtejshëm të porteve, pasi milingonat mbretëreshë fluturuese me ndihmën e erës mund të kenë mbërritur në Siçili nga porti i Sirakuzës. Publiku gjithashtu mund të luajë një rol vendimtar në zbulimin e milingonës së kuqe të zjarrit, pasi ato shpesh gjenden në zonat urbane dhe mund të identifikohen nga pickimet e tyre të dhimbshme dhe tumat karakteristike të foleve.

