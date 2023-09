Veshja e ekranit e kontrolluar nga mendja: Bashkimi i modës dhe teknologjisë me Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, një stilist i njohur, ka prezantuar një projekt inovativ të quajtur ScreenDress i printuar 3D, i cili bashkon teknologjinë dhe modën duke përdorur Raspberry Pi. Veshja përmban ekrane të shumta që ndryshojnë në kohë reale bazuar në valët e trurit, duke i lejuar mbajtësit të ndikojë drejtpërdrejt në veshje. Ky krijim, i njohur si ScreenDress, shfaq komponentë më të fundit të fokusuar në AI.

Veshja e veshjes përdor një sensor EEG, i njohur si elektroencefalogram. Sensori duhet të trajnohet për të njohur valët bazë të trurit të përdoruesit kundrejt valëve të stimuluara ose të fokusuara. Kur valët e trurit të mbajtësit arrijnë një intensitet të caktuar, gjashtë LCD-të e rrumbullakëta të veshjes përgjigjen duke shfaqur bebëzat e syrit me bebëzat e zgjeruara.

Çdo kokërr syri mbështetet nga një Raspberry Pi Zero, i cili lidhet me ekranin LCD dhe e përditëson atë në përputhje me rrethanat. Kufjet BCI me 4 kanale, të quajtura Unicorn Headband, shërben si sensor EEG dhe u printua posaçërisht në 3D për këtë projekt, duke përdorur një printer HP Jet Fusion 5420W. Të gjithë komponentët e printuar në 3D u projektuan nga Wipprecht duke përdorur aplikacionin CAD të bazuar në shfletues të quajtur Onshape.

Wipprecht thekson lehtësinë e trajnimit të sistemit të mësimit të makinerive për çdo përdorues, pasi zgjat vetëm dy minuta. Projekti ScreenDress u shfaq në Festivalin ARS Electronica në Linz të Austrisë dhe do të prezantohet në ngjarje të tjera në të ardhmen.

Nëse keni kërkuar një projekt Raspberry Pi për të frymëzuar anën tuaj të modës, ScreenDress-i i kontrolluar nga mendja është sigurisht diçka për t'u marrë parasysh.

Burimet: Voxel Matters

Përkufizime:

Raspberry Pi: Një kompjuter me një bord që është i përballueshëm dhe shumë i gjithanshëm, i përdorur zakonisht në projekte të ndryshme teknologjike.

Sensori EEG: Një sensor elektroencefalogram që mat dhe regjistron aktivitetin elektrik në tru.

LCD: Ekran me kristal të lëngshëm, një ekran me panel të sheshtë që përdoret për dalje vizuale.

Kufje BCI: Një pajisje e montuar në kokë që përdor teknologjinë e ndërfaqes tru-kompjuter për të kontrolluar pajisjet ose aplikacionet e jashtme.

Aplikimi CAD: Softueri i dizajnit me ndihmën e kompjuterit që përdoret për të krijuar dhe modifikuar dizajne dixhitale për printimin 3D.