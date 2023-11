Hulumtimi i ri synon të revolucionarizojë trajtimin e kancerit të lëkurës duke përdorur teknologjinë kuantike

By

Studiuesit në Institutin Nano të Universitetit të Sidneit u është dhënë një kontratë nga organizata jofitimprurëse Wellcome Leap për të zhvilluar teknologjinë kuantike për përdorim në sektorët biologjikë dhe shëndetësorë. Programi shumëmilionësh i quajtur Quantum for Bio (Q4Bio), synon të identifikojë dhe demonstrojë aplikime në shëndetin e njeriut që do të përfitojnë nga shfaqja e kompjuterëve kuantikë në vitet e ardhshme.

Ekipi në Universitetin e Sidneit do të fokusohet në përdorimin e teknologjisë kuantike për të zhvilluar molekula të reja për trajtimin e kancerit të lëkurës dhe përmirësimin e kremrave të diellit. Kompjuterët konvencionalë aktualisht luftojnë për të parashikuar me saktësi dinamikën kimike kuantike në molekula, e cila është një pengesë e rëndësishme në zhvillimin e ilaçeve. Duke krijuar zgjidhje të reja kuantike dhe duke zhvilluar algoritme për simulime të sakta kuantike, ekipi shpreson të përmirësojë shumë modelimin e reaksioneve kimike fotoaktive.

Këto reagime ndodhin me shpejtësi aq të shpejta sa nuk mund të vëzhgohen në kohë reale, duke e bërë të vështirë kuptimin dhe studimin e mekanizmave të tyre. Duke përdorur simulimet kuantike analoge, shkencëtarët mund t'i ngadalësojnë këto procese me një faktor prej 100 miliardë herë për t'i vëzhguar dhe analizuar me saktësi. Ekipi ka publikuar kohët e fundit një hulumtim që demonstron këtë ngadalësim të jashtëzakonshëm në një simulim kuantik.

Ekipi multidisiplinar, i udhëhequr nga Dr. Tingrei Tan, Profesor i Asociuar Ivan Kassal dhe Profesor Pablo Fernandez Peñas, synon të bashkojë ekspertizën në teknologjinë kuantike, kiminë dhe kërkimin mjekësor për të trajtuar këto sfida komplekse. Hulumtimi i tyre mund të çojë në një qasje krejtësisht të re për të kuptuar dhe trajtuar sëmundjet, si dhe në dizajnimin e molekulave inovative për aplikime mjekësore.

Teknologjia kuantike është ende në fazat e saj të hershme, por ajo mban premtimin për të revolucionarizuar fusha të ndryshme, duke përfshirë dizajnin e ilaçeve, shkencën e materialeve dhe kriptografinë. Universiteti i Sidneit, me aftësitë e tij kërkimore gjithëpërfshirëse dhe të klasit botëror, është një institucion ideal për të kryer këtë kërkim.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Quantum për Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio është një program që synon identifikimin, zhvillimin dhe demonstrimin e aplikacioneve të teknologjisë kuantike në shëndetin e njeriut.

Pyetje: Cili është fokusi kryesor i kërkimit të Universitetit të Sidneit në Q4Bio?

Përgjigje: Ekipi hulumtues është i fokusuar në përdorimin e teknologjisë kuantike për të zhvilluar molekula të reja për trajtimin e kancerit të lëkurës dhe përmirësimin e kremrave kundër diellit.

Pyetje: Pse është e rëndësishme teknologjia kuantike në zhvillimin e ilaçeve?

Përgjigje: Teknologjia kuantike mund të parashikojë me saktësi dinamikën kimike kuantike në molekula, e cila është një komponent kritik në zhvillimin e ilaçeve me të cilin përballen kompjuterët konvencionalë.

Pyetje: Cilat janë simulimet kuantike analoge?

Përgjigje: Simulimet kuantike analoge i lejojnë shkencëtarët të ngadalësojnë proceset me një faktor prej 100 miliardë herë për të vëzhguar dhe studiuar reagimet që ndodhin shumë shpejt për t'u vëzhguar në kohë reale.

Pyetje: Si mund të ndikojë ky hulumtim në fushën e mjekësisë?

Përgjigje: Hulumtimi mund të çojë në qasje të reja në kuptimin dhe trajtimin e sëmundjeve, si dhe dizajnimin e molekulave inovative për aplikime mjekësore.

Pyetje: Pse Universiteti i Sidneit është i përshtatshëm për këtë hulumtim?

Përgjigje: Universiteti i Sidneit ka një nga programet më të gjera dhe më të thella të teknologjisë kuantike në nivel global, me ekspertë të klasit botëror në teorinë kuantike, harduerin dhe zhvillimin e softuerit.