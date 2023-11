Procesorët e rinj Snapdragon të Qualcomm përqafojnë inovacionin dhe sfidat

Qualcomm ka prezantuar procesorët e tij më të fundit celularë, Snapdragon 8 Gen 3 dhe Snapdragon 7 Gen 3, duke sjellë përparime emocionuese krahas fushave ku nevojiten përmirësime të mëtejshme. Xiaomi 14 Pro i Xiaomi shfaq Snapdragon 8 Gen 3, i cili ofron përmirësime të dukshme të performancës, por një konsum më të lartë të energjisë. Nga ana tjetër, chipset Snapdragon 7 Gen 3 tregon vetëm fitime modeste në performancë në krahasim me paraardhësit e tij.

SoC Snapdragon 8 Gen 3 dallohet me një konfigurim të sofistikuar që përfshin një bërthamë kryesore, pesë bërthama të performancës dhe dy bërthama efikasiteti. Ndërsa konsumi i energjisë për vat është rritur me 28 përqind në krahasim me modelin e mëparshëm Snapdragon 8 Gen 2 Plus, efikasiteti është ulur me 11 përqind. Sidoqoftë, Qualcomm është optimist për përmirësimet e ardhshme, pasi pret me padurim platformën e tij Snapdragon X Elite që përmban çipa të nivelit laptop dhe bërthamat inovative Oryon.

Në të kundërt, chipset Snapdragon 7 Gen 3 ofron përmirësime në efikasitetin e performancës së AI, duke premtuar përvoja të përmirësuara të lojërave celulare përmes aftësive më të mira të AI dhe përdorimit efikas të energjisë në të gjitha detyrat. Paketa gjithashtu krenohet me funksionalitete superiore të kamerës dhe veçori të fundit të lidhjes, duke përfshirë përditësime të avancuara Wi-Fi dhe Bluetooth. Markat si HONOR dhe vivo pritet të lëshojnë pajisje të mundësuara nga ky procesor më vonë këtë muaj.

Megjithëse Snapdragon 7 Gen 3 tregon përmirësime të lehta në krahasim me Snapdragon 7 Gen 1 më të vjetër në Geekbench, ka vend për optimizimin e softuerit për të rritur më tej performancën. Për shembull, Honor 100, i pajisur me çipin e ri, arriti një rezultat me një bërthamë prej 1,139 dhe një rezultat me shumë bërthama prej 3,375. Këto rezultate janë pak më të mira se ato të paraardhësit të tij, Honor 90, i cili shënoi 1,119 për testin me një bërthamë dhe 3,261 për testin me shumë bërthama.

Duke parë përpara, Qualcomm mbetet pozitiv në lidhje me çipat e tij të gjeneratës së ardhshme, veçanërisht me potencialin e bërthamave Oryon të platformës Snapdragon X Elite, të cilat mund të vendosin standarde të reja për performancën dhe efikasitetin në pajisjet e ardhshme. Ndërsa teknologjia evoluon, Qualcomm vazhdon të shtyjë kufijtë, duke vendosur terrenin për inovacion në industrinë e përpunimit celular.

FAQ

1. Cilat janë veçoritë kryesore të procesorëve Snapdragon 8 Gen 3 dhe Snapdragon 7 Gen 3?

Procesori Snapdragon 8 Gen 3 krenohet me një konfigurim të një bërthame kryesore, pesë bërthamave të performancës dhe dy bërthamave efikase. Procesori Snapdragon 7 Gen 3 fokusohet në efikasitetin e performancës së AI, duke premtuar përvoja të përmirësuara të lojërave dhe veçori të avancuara të lidhjes.

2. A ka ndonjë shqetësim në lidhje me procesorin Snapdragon 8 Gen 3?

Ndërsa procesori Snapdragon 8 Gen 3 ofron përmirësime të rëndësishme të performancës, ka një rritje të dukshme në konsumin e energjisë në krahasim me paraardhësin e tij, modelin Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Sidoqoftë, Qualcomm po punon në mënyrë aktive për përmirësimet e ardhshme me platformën e saj Snapdragon X Elite.

3. Si krahasohet chipset Snapdragon 7 Gen 3 me paraardhësit e tij?

Çipi Snapdragon 7 Gen 3 tregon vetëm përmirësime të vogla në krahasim me çipin më të vjetër Snapdragon 7 Gen 1 për sa i përket performancës. Optimizimi i softuerit mund të jetë një faktor kyç për të përmirësuar më tej aftësitë e tij.

4. Cilat marka pritet të lëshojnë pajisje të mundësuara nga chipset Snapdragon 7 Gen 3?

Markat si HONOR dhe vivo parashikohen të lançojnë pajisjet me chipset Snapdragon 7 Gen 3 më vonë këtë muaj, duke ofruar aftësi të përmirësuara të AI, përvoja të përmirësuara të lojërave dhe veçori të avancuara të lidhjes.