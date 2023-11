Prezantimi i orëve inteligjente më të fundit të pTron: Sinteza perfekte e stilit dhe funksionalitetit

By

pTron, një markë e njohur teknologjike, së fundmi zbuloi dy orë inteligjente të fundit për t'iu përshtatur tregut indian të teknologjisë. Këto pajisje moderne, përkatësisht Reflect MaxPro dhe Reflect Flash, mburren me një mori karakteristikash të jashtëzakonshme që me siguri do të magjepsin konsumatorët. Le të hedhim një vështrim më të afërt se çfarë ofrojnë këto orë inteligjente të jashtëzakonshme.

Ekran zhytës Ora inteligjente Reflect MaxPro përmban një ekran mahnitës HD 2.01 inç me një shpejtësi rifreskimi prej 60 Hz, duke i zhytur përdoruesit në pamje vibruese. Ndërkohë, Reflect Flash krenohet me një ekran pak më të vogël 1.32 inç, duke ofruar një përvojë shikimi kompakte por elegante. Të dyja pajisjet përfshijnë xham të lakuar 2.5D për një pamje të hijshme dhe të qetë, së bashku me një shkëlqim maksimal prej 600 nits që siguron lexueshmëri të lehtë edhe në rrezet e diellit të shndritshëm.

Ndjekja gjithëpërfshirëse e fitnesit pTron e kupton rëndësinë e një stili jetese të shëndetshëm, prandaj orët inteligjente Reflect MaxPro dhe Reflect Flash i japin përparësi ndjekjes së fitnesit. Me 8 mënyra sportive aktive dhe një paketë të integruar shëndetësore, përdoruesit mund të monitorojnë lehtësisht rrahjet e tyre të zemrës, presionin e gjakut, nivelet e SpO2, modelet e gjumit, numërimin e hapave, kaloritë e djegura dhe distancën e përshkuar. Qëndroni të motivuar dhe arrini qëllimet tuaja shëndetësore me këto karakteristika të paçmueshme.

Qëndrueshmëri e pakrahasueshme Të pajisura me një vlerësim IP68, të dyja orët inteligjente janë ndërtuar për t'i bërë ballë ashpërsisë së një stili jetese aktive. Ato ofrojnë rezistencë të jashtëzakonshme ndaj ujit në mjedise me ujë të ëmbël deri në një thellësi 1.5 metra për një kohëzgjatje prej 30 minutash. Pavarësisht nëse jeni duke spërkatur në pishinë ose jeni kapur në një dush të papritur shiu, jini të sigurt se ora juaj inteligjente do të mbetet e padëmtuar dhe gati për veprim.

Lidhje pa probleme Qëndroni të lidhur me miqtë, familjen dhe kolegët pa mundim duke përdorur veçorinë Bluetooth v5.0. Të dy orët inteligjente Reflect MaxPro dhe Reflect Flash janë të pajisura me një mikrofon të integruar, duke mundësuar thirrje pa probleme direkt nga kyçi i dorës. Përjetoni cilësinë e tingullit të pastër kristal dhe shijoni komoditetin e komunikimit pa duar kudo që të shkoni.

Jeta e zgjatur e baterisë Reflect MaxPro premton një përdorim mbresëlënës 5 ditësh me një karikim të vetëm, me një kohë gatishmërie deri në 15 ditë. Ndërkohë, Reflect Flash ofron një kohë gatishmërie prej 10 ditësh, duke siguruar funksionalitet të pandërprerë gjatë gjithë rutinës suaj të përditshme. Për më tepër, orët inteligjente përdorin teknologjinë e karikimit magnetik, duke mundësuar një rimbushje të plotë në vetëm 3 orë.

Karakteristikat shtesë Përtej funksionaliteteve të tyre kryesore, orët inteligjente Reflect MaxPro dhe Reflect Flash ofrojnë një sërë veçorish shtesë që përmirësojnë përvojën e përdoruesit. Sinkronizoni pa probleme kontaktet tuaja, merrni njoftime të mediave sociale në kohë reale, kontrolloni kamerën e smartfonit tuaj nga distanca dhe shijoni komoditetin e mbështetjes së asistentit zanor. Karakteristika të tjera të rëndësishme përfshijnë funksionalitetin e ngritjes dhe zgjimit, parashikimet e motit, një veçori gjetje e shikimit dhe më shumë.

Me prezantimin e orëve inteligjente Reflect MaxPro dhe Reflect Flash, pTron ka vendosur edhe një herë pikë referimi për inovacionin në industrinë e teknologjisë së veshjes. Përjetoni sintezën perfekte të stilit dhe funksionalitetit të inkapsuluar në këto orë të jashtëzakonshme.

FAQ

1. A mund të ndjekin këto orë inteligjente aktivitetet e mia të fitnesit?

Po, të dyja orët inteligjente Reflect MaxPro dhe Reflect Flash ofrojnë 8 modalitete sportive aktive dhe një paketë shëndetësore gjithëpërfshirëse për të gjurmuar aktivitetet tuaja të fitnesit.

2. A janë këto orë inteligjente të papërshkueshme nga uji?

Në të vërtetë, këto orë inteligjente vijnë me një vlerësim IP68, duke siguruar rezistencë ndaj ujit në ujërat e ëmbla deri në një thellësi prej 1.5 metrash për 30 minuta.

3. Sa zgjat bateria?

Reflect MaxPro ofron 5 ditë përdorim dhe një kohë gatishmërie prej 15 ditësh me një karikim të plotë. Ndërkohë, Reflect Flash ofron një kohë gatishmërie deri në 10 ditë.

4. A mund të bëj telefonata me këto orë inteligjente?

Absolutisht! Të dy orët inteligjente janë të pajisura me Bluetooth v5.0 dhe një mikrofon të integruar, duke ju lejuar të kryeni telefonata me lehtësi.

5. Çfarë veçori të tjera ofrojnë këto orë inteligjente?

Këto orë inteligjente ofrojnë një sërë veçorish, duke përfshirë sinkronizimin e kontakteve, njoftimet e mediave sociale, telekomandën e kamerës, mbështetjen e asistentit zanor dhe shumë më tepër.