Shitjet e Pokémon GO Black Friday ofron monedha bonus të dyfishta për trajnerët

Pokémon GO ka zbuluar së fundmi detajet emocionuese të shitjes së të Premtes së Zezë të këtij viti. Trajnerët do të kenë mundësinë të dyfishojnë bonuset e tyre PokéCoins kur blejnë paketa mbi 20 USD në dyqanin zyrtar të internetit Pokémon GO. Ky promovim ekskluziv i lejon lojtarët të blejnë PokéCoins jashtë dyqanit të rregullt brenda aplikacionit ndërsa fitojnë monedha shtesë bonus si shpërblim për blerjen e tyre.

Ndërsa lajmet mund të tingëllojnë tërheqës, është e rëndësishme të theksohet se monedhat e dyfishta të bonusit nuk nënkuptojnë marrjen e dyfishtë të madhësisë së paketës për të njëjtin çmim. Në vend të kësaj, Niantic po dyfishon monedhat e bonusit të dhëna për blerjet e bëra përmes Dyqanit të Uebit Pokémon GO.

Për të hedhur pak dritë mbi çmimet dhe krahasimet, ne kemi ekzaminuar kostot e paketave të disponueshme në Dyqanin e zakonshëm të Uebit, dyqan brenda aplikacionit brenda Kroacisë. Mbani në mend se çmimet mund të ndryshojnë në varësi të rajonit tuaj për shkak të çmimeve specifike të rajonit të Niantic.

Me shqyrtimin e paketave të disponueshme, është e qartë se ofertat e së Premtes së Zezë ofrojnë disa përfitime për blerjet më të mëdha të paketave. Megjithatë, ato mund të mos jenë aq të jashtëzakonshme sa pritej. Kur krahasojmë paketat e mëdha të 2500 monedhave, 5200 monedhave dhe 14500 monedhave, paketat e zakonshme të Dyqanit të Uebit dëshmojnë se janë afërsisht 7% më të lira se paketat në lojë. Ndërkohë, paketat e së Premtes së Zezë tregojnë një kursim mesatar prej 13.5% krahasuar me paketat ekuivalente në lojë.

Në përgjithësi, nëse zgjidhni të përfitoni nga kjo shitje, mund të prisni të kurseni diku nga 12% në 14.3%, në varësi të paketës që zgjidhni.

Duke marrë parasysh këto gjetje, është e sigurt të thuhet se këto oferta të së Premtes së Zezë mund të mos jenë aq marramendëse sa disa konsumatorë kanë menduar. Nëse nuk keni nevojë urgjente për PokéCoins, mund të jetë e mençur të anashkaloni këtë shitje. Sidoqoftë, nëse po kërkoni të bëni një blerje, jini të sigurt se nuk ka një ndryshim të rëndësishëm në zbritje midis madhësive të paketave të ofruara.

FAQ:

Pyetje: Si mund të përfitojnë trajnerët nga Shitja e të Premtes së Zezë të Pokémon GO?

Përgjigje: Trajnerët mund të dyfishojnë PokéCoins-in e tyre bonus për blerje në paketat mbi 20 dollarë USD përmes Dyqanit të Uebit të Pokémon GO.

Pyetje: A janë çmimet e paketave të së Premtes së Zezë të njëjta globalisht?

Përgjigje: Jo, Niantic përdor çmime specifike për rajonin, kështu që çmimet mund të ndryshojnë në varësi të vendit tuaj.

Pyetje: Si krahasohen paketat e të Premtes së Zezë me paketat e zakonshme të Dyqanit të Uebit dhe ato brenda aplikacionit?

Përgjigje: Paketat e rregullta të Dyqanit në ueb janë mesatarisht 7% më të lira se paketat në lojë, ndërsa paketat e të Premtes së Zezë ofrojnë kursime prej rreth 13.5%.