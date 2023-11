Zbuloni ofertat më të nxehta të së Premtes së Zezë në Plugin Boutique!

By

Bëhuni gati për ofertat më emocionuese të së Premtes së Zezë në softuerin e prodhimit të muzikës! Plugin Boutique është bërë destinacioni përfundimtar për të gjitha markat kryesore të softuerëve në industri. Duke ofruar zbritje të mëdha në një gamë të gjerë produktesh, ofertat e të Premtes së Zezë të këtij viti janë më të mira se kurrë më parë.

Nëse jeni adhurues i emulacioneve sintetike analoge të cilësisë së mirë, mos kërkoni më tej! Plugin Boutique po ofron aktualisht një zbritje prej 50% në titujt klasikë të Arturia dhe deri në një zbritje të madhe deri në 59% në sintet e buta legjendare Korg. Përjetoni tingullin vintage që ju pëlqen me një fraksion të çmimit.

Por marrëveshjet nuk mbarojnë këtu. Plugin Boutique gjithashtu ju ka mbuluar kur bëhet fjalë për pajisjet e vjetra të jashtme. Eksploroni koleksionin e tyre dhe gjeni deri në 90% ulje në shtojcat Universal Audio, të cilat rikrijojnë me besnikëri tingujt e pajisjeve më ikonike të studios të krijuara ndonjëherë. Shtoni atë prekje profesionale në gjurmët tuaja pa prishur bankën.

Për ata që kërkojnë avancimet më të fundit të softuerit, Plugin Boutique po ofron 75% ulje të pabesueshme për produktet iZotope dhe Heavyocity. Ngritni aftësitë tuaja të dizajnit të tingullit dhe përzierjes së audios me mjete dhe efekte lider në industri. Plus, mos e humbisni mundësinë për të rrëmbyer softuerin Native Instruments dhe Antares me gjysmën e çmimit të rregullt.

Pse të humbni kohë duke kërkuar oferta diku tjetër? Plugin Boutique ka kuruar një përzgjedhje mbresëlënëse të ofertave më të mira të shtojcave të së Premtes së Zezë vetëm për ju. Nga klasikët e vjetër deri tek softueri më i avancuar, ka diçka për çdo prodhues muzikor.

Shikoni zgjedhjet tona kryesore më poshtë dhe drejtohuni te faqja jonë e dedikuar e shitjeve të softuerit të së Premtes së Zezë për oferta edhe më të mahnitshme. Mos e humbisni - përmirësoni konfigurimin e studios tuaj sot!

Pyetjet e bëra më shpesh

Çfarë është Plugin Boutique?

Plugin Boutique është një dyqan online që ofron një gamë të gjerë softuerësh për prodhimin e muzikës, instrumente virtuale dhe shtojca audio.

Si mund të përfitoj nga ofertat e së Premtes së Zezë në Plugin Boutique?

Gjatë të Premtes së Zezë, Plugin Boutique ofron zbritje të konsiderueshme në produkte të ndryshme softuerike, duke ju lejuar të kurseni para në blerjet tuaja të prodhimit muzikor.

A mund të gjej marrëveshje si për softuerin e vjetër ashtu edhe për atë modern në Plugin Boutique?

Absolutisht! Plugin Boutique ofron oferta për emulacionet sintetike analoge të cilësisë së mirë, si dhe avancimet më të fundit të softuerit, duke plotësuar nevojat e të gjithë prodhuesve të muzikës.

Ku mund të gjej më shumë informacion rreth ofertave të së Premtes së Zezë të Plugin Boutique?

Mund të gjeni më shumë informacion rreth ofertave të së Premtes së Zezë të Plugin Boutique në faqen e tyre zyrtare: www.pluginboutique.com