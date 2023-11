Sony shton lojë të diskutueshme në katalogun e PlayStation Plus

Sony kohët e fundit është përballur me kritika për titujt e dobët të shtuar në shërbimin e saj PlayStation Plus gjatë muajve të fundit. Megjithatë, kompania duket se ka ndërmarrë një hap të guximshëm duke përfshirë lojën shumë të debatuar, The Lord of the Rings: Gollum, në katalogun e saj për vitin 2023.

Vendimi ka ngjallur reagime të ndryshme mes lojtarëve. Ndërsa disa janë të zhgënjyer me shtimin, të tjerë gjejnë humor në zgjedhjen e diskutueshme. I lëshuar vetëm disa muaj më parë në maj, The Lord of the Rings: Gollum nuk arriti t'i lërë përshtypje lojtarëve me misionet e tij të jashtëzakonshme, pamjet vizuale jofrymuese dhe lojën e përsëritur. Çuditërisht, aktualisht mban një vlerësim "kryesisht negativ" në Steam.

Kritikat rreth lojës ishin aq të rënda saqë edhe zhvilluesi i saj, Daedalic Entertainment, u ndje i detyruar të lëshonte një deklaratë duke kërkuar falje për mangësitë. Menjëherë pas lëshimit të lojës, studioja e zhvillimit u përball me mbylljen dhe vendosi të fokusohej në publikimin në vend të kësaj.

Me konkurrentët e lojës së vitit 2023 që po ngrohin skenën e lojërave, The Lord of the Rings: Gollum nuk ka gjasa të marrë ndonjë vlerësim. Performanca e tij e dobët dhe pritja negative e bëjnë atë një shtesë të jashtëzakonshme në katalogun e PlayStation Plus.

Në lajmet përkatëse, lojtarët mund të presin me padurim një lojë aventureske të ardhshme të quajtur Lord of the Rings: Tales of the Shire. Duke kombinuar elementë nga tituj të njohur si Stardew Valley dhe universi i dashur i Tokës së Mesme, kjo lojë pritet të dalë në vitin 2024. Shpresojmë, ajo do të ofrojë një përvojë më tërheqëse dhe të këndshme për fansat e ekskluzivitetit të Lord of the Rings.

Pyetjet e bëra më shpesh

1. Cili është vlerësimi i Lord of the Rings: Gollum?

Lord of the Rings: Gollum aktualisht ka një vlerësim "kryesisht negativ" në Steam.

2. A kishte ndonjë polemikë rreth publikimit të The Lord of the Rings: Gollum?

Po, loja mori kritika për misionet e saj pa imagjinatë, mjediset e buta, grafikën e dobët dhe lojën e përsëritur. Zhvilluesi, Daedalic Entertainment, madje kërkoi falje për mangësitë e lojës.

3. Çfarë mund të presin lojtarët nga Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire është një lojë e ardhshme aventureske që kombinon elemente nga Stardew Valley dhe universi i Tokës së Mesme. Është caktuar të dalë në 2024, duke u ofruar fansave një përvojë unike të lojërave.