Zbulohen mundësi të reja me planetariumin e përmirësuar të SUNY Oswego

By

Planetariumi Shineman i SUNY Oswego i është nënshtruar së fundmi përditësimeve dhe rinovimeve të rëndësishme, duke rezultuar në teknologji të zgjeruar, lehtësinë e përmirësuar të përdorimit dhe mundësi të zgjeruara të të mësuarit për studentët që ndjekin astronominë e vogël. Procesi i përmirësimit, i cili filloi më shumë se një vit më parë, synonte të adresonte kufizimet e softuerit të mëparshëm të planetarit, Starry Night.

Nën drejtimin e Natalia Lewandowska, drejtoreshë e planetarit dhe asistent profesor i fizikës në SUNY Oswego, udhëtimi i përmirësimit filloi me një vizitë në një punëtori në Chadds Ford, Pensilvani. Seminari zbuloi se kompania që qëndron pas Starry Night, Spitz Inc., ishte blerë nga Cosm, një tjetër kompani e planetarëve, duke çuar në ndërprerjen e Starry Night dhe prezantimin e një sistemi të ri dhe të përmirësuar softuerësh të quajtur Digistar.

Falë një granti bujar nga Shineman Endowed Fund, përmirësimet e planetarit përfshinin jo vetëm softuerin e ri, por edhe harduerin e nevojshëm kompjuterik dhe përsëritjet e përditësuara të Windows. Lewandowska shpjegoi se i gjithë planetariumi tani funksionon në dy kompjuterë të sapozëvendësuar që përdorin Digistar 7.

Miratimi i Digistar 7 pasqyron evolucionin me ritme të shpejta të teknologjisë. Përmirësimet e tij të vazhdueshme ofrojnë veçori dhe aftësi të reja, duke përfshirë mundësinë për të lidhur planetarin me internetin për herë të parë. Kjo lidhje i fuqizon teknikët nga Spitz Inc. që të adresojnë nga distanca çdo problem ose defekt duke hyrë në softuerin e planetarit në internet.

Lidhja online gjithashtu lehtëson bashkëpunimin dhe sofistikimin në krijimin e shfaqjeve të planetarëve. Digistar 7 ofron akses në një bazë të dhënash të bazuar në cloud të aseteve të krijuara nga komuniteti dhe të dhëna të përditësuara ndërkombëtare astronomike, duke lejuar prezantime dinamike dhe novatore. Studentët tani mund të dëshmojnë Rrugën e Qumështit në spektra të ndryshëm të dritës, të tilla si rrezet gama, duke mundësuar një kuptim më gjithëpërfshirës dhe gjithëpërfshirës të fenomeneve qiellore.

Këto përparime kanë nxitur zhvillimin e mundësive të reja të të mësuarit për studentët e SUNY Oswego. Planet për të prezantuar një kurs planetar në vjeshtën e vitit të ardhshëm do t'u mundësojnë studentëve të mësojnë ndërlikimet e krijimit të shfaqjeve të tyre. Ky kurs do të jetë veçanërisht i dobishëm për ata që ndjekin një minor në astronomi.

Planetarët SUNY Oswego kanë ruajtur një trashëgimi për t'i shërbyer komunitetit universitar që nga vitet 1960. Duke përqafuar teknologjinë më të avancuar dhe duke nxitur bashkëpunimin midis entuziastëve të astrofizikës, Planetariumi i përmirësuar Shineman vazhdon këtë traditë duke i shtyrë studentët drejt kufijve të rinj emocionues të eksplorimit astronomik.

Pyetjet e bëra më shpesh

Cili ishte emri i sistemit të mëparshëm softuerik të përdorur nga planetariumi i SUNY Oswego?

Sistemi i mëparshëm softuerik i përdorur nga planetariumi i SUNY Oswego quhej Starry Night.

Cili është emri i sistemit të softuerit të përmirësuar?

Sistemi i përmirësuar i softuerit quhet Digistar 7.

Çfarë përmirësimesh u bënë në planetar?

Planetariumi mori përditësime për softuerin, harduerin dhe sistemet e tij operative, duke rezultuar në teknologji të zgjeruar, lehtësi të përmirësuar në përdorim dhe mundësi të zgjeruara të të mësuarit.

Si e ka përfituar këtë objekt planetariumi i lidhur me internetin?

Lidhja e internetit u lejon teknikëve nga Spitz Inc. të kenë qasje në distancë dhe të zgjidhin problemet në softuerin e planetarit, duke mundësuar ndihmë të shpejtë dhe efikase.

Çfarë mundësish të reja mësimi u krijuan për studentët?

Softueri i përmirësuar ka hapur rrugën për prezantimin e një kursi planetar, ku studentët mund të mësojnë se si të krijojnë shfaqjet e tyre. Kjo mundësi është veçanërisht e vlefshme për ata që ndjekin një minoren në astronomi.