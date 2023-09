Rishqyrtimi i qëllimit të 10,000 hapave: Kërkim i ri mbi numërimin e hapave dhe shëndetin

By

Një vit më parë, tavolina Well+Being në The Washington Post filloi misionin e saj për të ofruar këshilla të bazuara në shkencë për shëndetin optimal. Me fokus në edukimin e trupit, mendjes dhe marrëdhënieve, tavolina ka synuar të fuqizojë lexuesit për të bërë zgjedhje të informuara për shëndetin e tyre. Si një festë e këtij momenti historik, është kuruar një përzgjedhje e këshillave të tyre më të mira për të jetuar mirë çdo ditë.

Një këshillë e tillë sfidon idenë se 10,000 hapa në ditë janë standardi i artë për aktivitetin fizik. Gretchen Reynolds, kolumnistja pas "Your Move", sugjeron se nuk ka asgjë magjike në këtë numër të veçantë. Hulumtimet e reja tregojnë se për individët nën 60 vjeç, përfitimet më të mëdha mund të merren me numërimin e hapave ditore që variojnë nga rreth 8,000 deri në 10,000. Për ata mbi 60 vjeç, pragu ishte pak më i ulët, me pikën e ëmbël për rrezikun e reduktuar të vdekshmërisë që binte midis 6,000 dhe 8,000 hapa.

Në dritën e këtij zbulimi, Well+Being ofron shtatë këshilla për numëruesit e hapave. Këto këshilla synojnë të ndihmojnë individët të gjurmojnë hapat e tyre në mënyrë efektive dhe të përfshijnë më shumë aktivitet fizik në jetën e tyre të përditshme. Sugjerimet përfshijnë vendosjen e qëllimeve të arritshme, rritjen graduale të numrit të hapave dhe përdorimin e teknologjisë si p.sh. pedometrat ose gjurmuesit e fitnesit. Duke ndjekur këto rekomandime, individët mund të optimizojnë mirëqenien e tyre fizike pa u ndjerë të mbingarkuar nga një objektiv i lartë i numërimit të hapave.

Është e rëndësishme të mbani mend se mirëqenia përfshin më shumë sesa vetëm shëndetin fizik. Duke i dhënë përparësi mirëqenies holistike dhe duke bërë zgjedhje të informuara bazuar në prova shkencore, individët mund të bëjnë jetë të përmbushur dhe të ekuilibruar. Tavolina Well+Being në The Washington Post vazhdon të ofrojë artikuj dhe këshilla për të mbështetur lexuesit në arritjen e këtij qëllimi.

