Orange Pi prezanton Orange Pi Zero 2W: Një alternativë e mbushur me fuqi për Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi ka zbuluar ofertën e saj më të fundit, Orange Pi Zero 2W, i cili premton të ofrojë performancë të përmirësuar dhe memorie të shtuar në krahasim me konkurrentët e saj. Orange Pi Zero 2W mundësohet nga një procesor Allwinner H618 me katër bërthama Cortex-A53, duke e bërë atë një zgjedhje të fortë për një sërë aplikacionesh, duke përfshirë kutitë e televizorit, pajisjet e transmetimit të ekranit inteligjent, shtëpitë inteligjente, portat inteligjente dhe Internetin e Gjërave. (IoT).

Orange Pi Zero 2W merr frymëzim nga Raspberry Pi Zero 2 W, i cili u lëshua në tetor 2021 si një pasardhës me performancë më të lartë të Raspberry Pi Zero origjinale. Ngjashëm me homologun e tij Raspberry, Orange Pi Zero 2W përmban një procesor me katër bërthama Arm Cortex-A53, por ofron një shpejtësi orësh deri në 1.5 GHz, duke e bërë atë 50% më të shpejtë se Raspberry Pi Zero 2 W me shpejtësi të disponueshme. Për më tepër, ai krenohet me një procesor grafik Arm Mali G31-MP2 me mbështetje për OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 dhe Vulkan 1.1.

Një avantazh i madh i Orange Pi Zero 2W është kapaciteti i tij i memories. Përdoruesit mund të zgjedhin midis 1 GB, 1.5 GB, 2 GB ose 4 GB RAM, që është dyfishi i minimumit dhe deri në tetë herë maksimumi i disponueshëm në Raspberry Pi Zero 2W. Bordi përfshin gjithashtu 16 MB memorie flash SPI dhe një slot microSD për ruajtjen kryesore.

Karakteristikat kryesore të Orange Pi Zero 2W përfshijnë një portë mini-HDMI 2.0 me mbështetje 4k60, dy porte USB 2.0 Type-C (një për energji dhe një për pajisjet) dhe një kokë të papopulluar GPIO me 40 pin. Ai gjithashtu përfshin lidhjen Wi-Fi 5 dhe Bluetooth 5.0/BLE.

Për sa i përket aftësive të zgjerimit, Orange Pi Zero 2W ofron një ndërfaqe të personalizuar zgjerimi 24-pin, e cila përfshin dy korsi USB 2.0, një lidhje Ethernet 10/100, mbështetje analoge audio dhe video, një marrës infra të kuqe dhe lidhje për energjinë dhe përdoruesin -butonat e përcaktuar. Ndërsa nuk ka lidhës të ndërfaqes serike të kamerës (CSI) si Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi ofron lidhje USB 2.0 si një alternativë për mbështetjen e kamerës.

Përputhshmëria e softuerit përfshin Android 12, Debian 11 dhe 12, Ubuntu 20.04 dhe 22.04, si dhe Orange Pi OS të vetë kompanisë me bazë Arch Linux.

Orange Pi Zero 2W është i disponueshëm për blerje në dyqanin AliExpress të Orange Pi, me çmime që variojnë nga 12.90 dollarë për modelin 1 GB RAM deri në 23 dollarë për variantin 4 GB. Për më tepër, paketat që përfshijnë një tabelë zgjerimi me audio analoge, porte USB 2.0 me madhësi të plotë, një portë Ethernet, butona dhe një marrës infra të kuqe fillojnë nga 17.80 dollarë, duke përjashtuar kostot e transportit.

Në përgjithësi, Orange Pi Zero 2W është një alternativë konkurruese ndaj Raspberry Pi Zero 2 W, duke ofruar performancë të përmirësuar, opsione të bollshme memorie dhe një gamë të larmishme të veçorive të lidhjes, duke e bërë atë një zgjedhje të përshtatshme për aplikacione të ndryshme IoT dhe në shtëpi inteligjente.

Burimet:

– Pi portokalli

- AliExpress