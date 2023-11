Seria Oppo Reno 11 pritet të lançohet në Kinë, duke zbuluar detajet e çmimit dhe specifikimet kryesore

By

Oppo Reno 11 dhe Reno 11 Pro i shumëpritur më në fund do të dalin në treg në Kinë më 23 nëntor. Këta telefona kryesorë nga Oppo kanë krijuar shumë zhurmë dhe fansat e kanë pritur me padurim daljen e tyre. Përpara zbulimit zyrtar, telefonat e serisë Oppo Reno 11 u shfaqën në faqen e internetit të China Telecom, duke zbuluar çmimet dhe specifikimet kryesore të tyre.

Sipas listimit në faqen e internetit të China Telecom, Oppo Reno 11 Pro do të fuqizohet nga një SoC Snapdragon 8+ Gen 1, duke siguruar performancë të shpejtë rrufe. Të dy modelet e serisë pritet të funksionojnë në versionin më të fundit të bazuar në Android 14, ColorOS 14, duke u ofruar përdoruesve një përvojë të përmirësuar dhe miqësore për përdoruesit.

Për sa i përket aftësive të kamerës, Oppo Reno 11 dhe Reno 11 Pro do të kenë një konfigurim të trefishtë të kamerës së pasme, të përbërë nga një kamerë kryesore 50 megapikselë, një kamerë ultra e gjerë 8 megapikselë dhe një kamerë telefoto 32 megapikselë. Për ata që duan të bëjnë selfie, të dy modelet pritet të kenë një rezolutë të përparmë 32 megapikselë.

Oppo Reno 11 thuhet se do të funksionojë me një SoC të fuqishëm MediaTek Dimensity 8200, ndërsa Oppo Reno 11 Pro do të ketë Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Këto specifika premtojnë një eksperiencë të qetë dhe të qetë të përdoruesit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për kryerjen e shumë detyrave ose ekzekutimin e aplikacioneve kërkuese.

Për sa i përket çmimit, Oppo Reno 11 pritet të ketë një çmim prej 2799 CNY (afërsisht 32,000 Rs.) për modelin 8 GB RAM + 256 GB memorie. Oppo Reno 11 Pro, nga ana tjetër, është renditur me një çmim prej 3,999 CNY (afërsisht 46,000 Rs.) për opsionin e ruajtjes 12 GB RAM + 256 GB. Këto çmime konkurruese e bëjnë serinë Oppo Reno 11 një zgjedhje tërheqëse për entuziastët e smartfonëve.

Me specifikimet e saj mbresëlënëse dhe çmimet konkurruese, seria Oppo Reno 11 do të bëjë një bujë në tregun kinez. Qëndroni të sintonizuar për lançimin zyrtar më 23 nëntor.

FAQs

Pyetje: Cilat janë specifikimet kryesore të serisë Oppo Reno 11?

Përgjigje: Oppo Reno 11 dhe Reno 11 Pro pritet të kenë një SoC Snapdragon 8+ Gen 1 dhe MediaTek Dimensity 8200 SoC, respektivisht. Të dy do të funksionojnë në ColorOS 14 të bazuar në Android 14 dhe do të kenë një konfigurim të trefishtë të kamerës së pasme.

Pyetje: Cilat janë çmimet e pritshme të serisë Oppo Reno 11?

Përgjigje: Oppo Reno 11 ka të ngjarë të kushtojë 2799 CNY (afërsisht 32,000 Rs.) për modelin 8 GB RAM + 256 GB memorie, ndërsa Oppo Reno 11 Pro mund të kushtojë 3,999 CNY (afërsisht 46,000 Rs.) për + 12 GB RAM Opsioni i ruajtjes 256 GB.

Pyetje: Kur do të nisë seria Oppo Reno 11?

Përgjigje: Seria Oppo Reno 11 do të nisë në Kinë më 23 nëntor.

Pyetje: Cilat janë opsionet e ngjyrave për serinë Oppo Reno 11?

Përgjigje: Seritë e ardhshme Oppo Reno 11 pritet të vijnë në ngjyrat blu Fluorite, Moonstone, Turquoise dhe Obsidian të zezë, sipas listimit zyrtar në faqen e internetit të China Telecom.